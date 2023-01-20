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Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846346230.html
Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению
Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению - РИА Новости, 20.01.2023
Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению
Бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:02
2023-01-20T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
россия
ситуация в днр и лнр
чвк "вагнер"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината. Бойцы "Вагнера" продвигаются там и днем, и ночью, добавил он.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html
https://ria.ru/20230120/klescheevka-1846197841.html
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, ЧВК "Вагнер"
18:02 20.01.2023 (обновлено: 18:53 20.01.2023)
 
Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Артемовску можем говорить, что ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения "Вагнера", которые там находятся", — сказал он.
Пушилин уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината. Бойцы "Вагнера" продвигаются там и днем, и ночью, добавил он.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
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Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЧВК "Вагнер"
 
 
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