https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846346230.html

Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению - РИА Новости, 20.01.2023

Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:02

2023-01-20T18:02

2023-01-20T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

россия

ситуация в днр и лнр

чвк "вагнер"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината. Бойцы "Вагнера" продвигаются там и днем, и ночью, добавил он.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

https://ria.ru/20230120/klescheevka-1846197841.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, ситуация в днр и лнр, чвк "вагнер"