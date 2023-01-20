https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846301138.html

СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:01

2023-01-20T16:01

2023-01-20T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

германия

донецкая народная республика

федеральная разведывательная служба германии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым ознакомился Spiegel.По оценкам представителей спецслужб, падение Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны. В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить танки Leopard.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск. В пятницу они освободили один из пригородов — Клещеевку — и продолжили сжимать клещи вокруг этого важнейшего с точки зрения логистики города.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219729.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

артемовск

украина

германия

донецкая народная республика

россия

донбасс

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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