16:01 20.01.2023 (обновлено: 16:53 20.01.2023)
СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
Spiegel: немецкая разведка доложила бундестагу о больших потерях ВСУ под Артемовском
© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым ознакомился Spiegel.
"То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки", — указано в публикации.
По оценкам представителей спецслужб, падение Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.
В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить танки Leopard.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.
В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск. В пятницу они освободили один из пригородов — Клещеевку — и продолжили сжимать клещи вокруг этого важнейшего с точки зрения логистики города.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.