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СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846301138.html
СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске
ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:01
2023-01-20T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
германия
донецкая народная республика
федеральная разведывательная служба германии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым ознакомился Spiegel.По оценкам представителей спецслужб, падение Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны. В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить танки Leopard.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск. В пятницу они освободили один из пригородов — Клещеевку — и продолжили сжимать клещи вокруг этого важнейшего с точки зрения логистики города.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219729.html
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
артемовск
украина
германия
донецкая народная республика
россия
донбасс
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в мире, артемовск, украина, германия, донецкая народная республика, федеральная разведывательная служба германии, ситуация в днр и лнр, россия, олаф шольц, йенс столтенберг, апты алаудинов, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Германия, Донецкая Народная Республика, Федеральная разведывательная служба Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Апты Алаудинов, Донбасс, Вооруженные силы Украины
16:01 20.01.2023 (обновлено: 16:53 20.01.2023)
 
СМИ: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Spiegel: немецкая разведка доложила бундестагу о больших потерях ВСУ под Артемовском

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих в день, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), с которым ознакомился Spiegel.

"То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки", — указано в публикации.

По оценкам представителей спецслужб, падение Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.
В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить танки Leopard.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.
В последние дни российские военные уверенно наступают на Артемовск. В пятницу они освободили один из пригородов — Клещеевку — и продолжили сжимать клещи вокруг этого важнейшего с точки зрения логистики города.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что союзные силы успешно продвигаются, бои идут уже в самом городе. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаГерманияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная разведывательная служба ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРРоссияОлаф ШольцЙенс СтолтенбергАпты АлаудиновДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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