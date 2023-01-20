17:24 20.01.2023 (обновлено: 17:38 20.01.2023)
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать замороженные активы России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Идет обсуждение юридических возможностей по теме конфискации замороженных активов. Тут у нас есть много вопросов, это сложный процесс", - сказал он.
Европарламент в четверг принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.