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Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России - РИА Новости, 20.01.2023
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Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России
ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:24
2023-01-20T17:38
россия
евросоюз
экономика
европарламент
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Европарламент в четверг принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, евросоюз, экономика, европарламент, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Европарламент, Санкции в отношении России
17:24 20.01.2023 (обновлено: 17:38 20.01.2023)
 
Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России

Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать замороженные активы России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Идет обсуждение юридических возможностей по теме конфискации замороженных активов. Тут у нас есть много вопросов, это сложный процесс", - сказал он.
Европарламент в четверг принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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