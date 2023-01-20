https://ria.ru/20230120/aktivy-1846333630.html

Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России

Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России - РИА Новости, 20.01.2023

Источник: Евросоюз пока не решил, как может конфисковать активы России

ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:24

2023-01-20T17:24

2023-01-20T17:38

россия

евросоюз

экономика

европарламент

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС еще не решил, как может конфисковать замороженные активы РФ для восстановления Украины, идет обсуждение юридических вопросов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Европарламент в четверг принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, европарламент, санкции в отношении россии