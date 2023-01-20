Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/aktivy-1846242731.html
В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум
В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум - РИА Новости, 20.01.2023
В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум
Для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств, а Швейцарии, вероятно, придется... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:32
2023-01-20T13:39
швейцария
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств, а Швейцарии, вероятно, придется провести по этому вопросу всенародное голосование, заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger напомнил, что власти страны заблокировали российские активы на сумму более 7,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти средства остаются в собственности и не могут быть конфискованы. Он также заявил о давлении на международном уровне на все государства, в том числе Швейцарию, в вопросе использования российских активов для поддержки Украины. "Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент. Но везде ясно: это решение имеет большое значение", - сказал он. Одновременно глава МИД Швейцарии призвал к хирургической точности в вопросе разработки механизмов по конфискации активов. "Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, потому что считаем это морально правильным. Право собственности в нашей стране строго защищено, и не без оснований. Это вопрос поиска правильных механизмов, позволяющих избежать более серьезных побочных эффектов, чем предполагаемый основной эффект, – почти так же, как в медицине. Необходимо найти решение в международной правовой системе, которое было бы достаточно хирургическим, чтобы действовать, но без слишком большого количества побочных эффектов", - сказал дипломат. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
https://ria.ru/20230120/es-1846142278.html
https://ria.ru/20230118/dengi-1845655268.html
https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html
швейцария
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, европа
Швейцария, Украина, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Европа
13:32 20.01.2023 (обновлено: 13:39 20.01.2023)
 
В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум

Швейцария может вынести на референдум вопрос о конфискации активов России в пользу Украины

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств, а Швейцарии, вероятно, придется провести по этому вопросу всенародное голосование, заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
05:14
Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России
Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger напомнил, что власти страны заблокировали российские активы на сумму более 7,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти средства остаются в собственности и не могут быть конфискованы. Он также заявил о давлении на международном уровне на все государства, в том числе Швейцарию, в вопросе использования российских активов для поддержки Украины.
"Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент. Но везде ясно: это решение имеет большое значение", - сказал он.
Одновременно глава МИД Швейцарии призвал к хирургической точности в вопросе разработки механизмов по конфискации активов.
Флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:02
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, потому что считаем это морально правильным. Право собственности в нашей стране строго защищено, и не без оснований. Это вопрос поиска правильных механизмов, позволяющих избежать более серьезных побочных эффектов, чем предполагаемый основной эффект, – почти так же, как в медицине. Необходимо найти решение в международной правовой системе, которое было бы достаточно хирургическим, чтобы действовать, но без слишком большого количества побочных эффектов", - сказал дипломат.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
 
ШвейцарияУкраинаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала