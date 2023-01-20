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В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум

В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум - РИА Новости, 20.01.2023

В Швейцарии вопрос о конфискации активов России могут вынести на референдум

Для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств, а Швейцарии, вероятно, придется... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:32

2023-01-20T13:32

2023-01-20T13:39

швейцария

украина

россия

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в мире

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ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств, а Швейцарии, вероятно, придется провести по этому вопросу всенародное голосование, заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger напомнил, что власти страны заблокировали российские активы на сумму более 7,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что эти средства остаются в собственности и не могут быть конфискованы. Он также заявил о давлении на международном уровне на все государства, в том числе Швейцарию, в вопросе использования российских активов для поддержки Украины. "Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент. Но везде ясно: это решение имеет большое значение", - сказал он. Одновременно глава МИД Швейцарии призвал к хирургической точности в вопросе разработки механизмов по конфискации активов. "Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, потому что считаем это морально правильным. Право собственности в нашей стране строго защищено, и не без оснований. Это вопрос поиска правильных механизмов, позволяющих избежать более серьезных побочных эффектов, чем предполагаемый основной эффект, – почти так же, как в медицине. Необходимо найти решение в международной правовой системе, которое было бы достаточно хирургическим, чтобы действовать, но без слишком большого количества побочных эффектов", - сказал дипломат. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

https://ria.ru/20230120/es-1846142278.html

https://ria.ru/20230118/dengi-1845655268.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

швейцария

украина

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швейцария, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, европа