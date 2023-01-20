https://ria.ru/20230120/afganistan-1846195775.html
Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД
Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2023
Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД
Движению "Талибан"* так или иначе придется разбираться с темой инклюзивности правительства, соблюдения прав национальных меньшинств и женщин, заявил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:28
2023-01-20T11:28
2023-01-20T11:39
кабул (город)
россия
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движению "Талибан"* так или иначе придется разбираться с темой инклюзивности правительства, соблюдения прав национальных меньшинств и женщин, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Движение талибов не обладает достаточным кадровым потенциалом, который мог бы обеспечить восстановление экономики. Плюс, на мой взгляд, ошибочная внутренняя политика как в вопросах отношения к работе женщин, к обучению девочек, все это только усугубляет... Что касается инклюзивности и представительности, то оно, с нашей точки зрения, еще недостаточное", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, жизнь заставит афганское руководство действовать более благоразумно и руководствоваться национальными интересами всего народа Афганистана, хотя в последнее время талибы и демонстрировали подвижки в вопросе инклюзивности, подключая нацменьшинства к работе во властных структурах. Впрочем, подчеркнул Кабулов, этого недостаточно. "С этим придется Кабулу разбираться. Время работает не на них", - заключил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.
https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1844009989.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город), россия, в мире
Кабул (город), Россия, В мире
11:28 20.01.2023 (обновлено: 11:39 20.01.2023)
Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД
МИД: Кабулу придется разбираться с темой инклюзивности правительства и прав женщин
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Движению "Талибан"* так или иначе придется разбираться с темой инклюзивности правительства, соблюдения прав национальных меньшинств и женщин, заявил
спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Движение талибов не обладает достаточным кадровым потенциалом, который мог бы обеспечить восстановление экономики. Плюс, на мой взгляд, ошибочная внутренняя политика как в вопросах отношения к работе женщин, к обучению девочек, все это только усугубляет... Что касается инклюзивности и представительности, то оно, с нашей точки зрения, еще недостаточное", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, жизнь заставит афганское руководство действовать более благоразумно и руководствоваться национальными интересами всего народа Афганистана, хотя в последнее время талибы и демонстрировали подвижки в вопросе инклюзивности, подключая нацменьшинства к работе во властных структурах. Впрочем, подчеркнул Кабулов, этого недостаточно. "С этим придется Кабулу разбираться. Время работает не на них", - заключил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.