https://ria.ru/20230120/afganistan-1846195775.html

Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД

Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2023

Кабулу придется разбираться с темой соблюдения прав человека, заявили в МИД

Движению "Талибан"* так или иначе придется разбираться с темой инклюзивности правительства, соблюдения прав национальных меньшинств и женщин, заявил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:28

2023-01-20T11:28

2023-01-20T11:39

кабул (город)

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движению "Талибан"* так или иначе придется разбираться с темой инклюзивности правительства, соблюдения прав национальных меньшинств и женщин, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Движение талибов не обладает достаточным кадровым потенциалом, который мог бы обеспечить восстановление экономики. Плюс, на мой взгляд, ошибочная внутренняя политика как в вопросах отношения к работе женщин, к обучению девочек, все это только усугубляет... Что касается инклюзивности и представительности, то оно, с нашей точки зрения, еще недостаточное", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, жизнь заставит афганское руководство действовать более благоразумно и руководствоваться национальными интересами всего народа Афганистана, хотя в последнее время талибы и демонстрировали подвижки в вопросе инклюзивности, подключая нацменьшинства к работе во властных структурах. Впрочем, подчеркнул Кабулов, этого недостаточно. "С этим придется Кабулу разбираться. Время работает не на них", - заключил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1844009989.html

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кабул (город), россия, в мире