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В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула - РИА Новости, 20.01.2023
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В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула
США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:24
2023-01-20T11:40
в мире
россия
сша
афганистан
замир кабулов
кабул (город)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Подвижек здесь практически нет, поскольку американцы используют этот элемент (разблокировки активов Афганистана - ред.) как повод для шантажа, обещая неопределенно Кабулу разблокировать их в случае, если они пойдут на поводу у Вашингтона. На этом фоне о подвижках говорить не приходится. Более того, англосаксы откровенно используют даже гуманитарную помощь, которая выделяется Афганистану, как оружие давления, чтобы заставить нынешних руководителей Кабула иди на поводу у американской стратегии разрушения в большом азиатском регионе", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
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россия
сша
афганистан
кабул (город)
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в мире, россия, сша, афганистан, замир кабулов, кабул (город)
В мире, Россия, США, Афганистан, Замир Кабулов, Кабул (город)
11:24 20.01.2023 (обновлено: 11:40 20.01.2023)
 
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула

МИД: США спекулируют темой активов, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Подвижек здесь практически нет, поскольку американцы используют этот элемент (разблокировки активов Афганистана - ред.) как повод для шантажа, обещая неопределенно Кабулу разблокировать их в случае, если они пойдут на поводу у Вашингтона. На этом фоне о подвижках говорить не приходится. Более того, англосаксы откровенно используют даже гуманитарную помощь, которая выделяется Афганистану, как оружие давления, чтобы заставить нынешних руководителей Кабула иди на поводу у американской стратегии разрушения в большом азиатском регионе", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта 2022, 13:48
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
 
В миреРоссияСШААфганистанЗамир КабуловКабул (город)
 
 
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