https://ria.ru/20230120/afganistan-1846188839.html

В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула

В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула - РИА Новости, 20.01.2023

В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула

США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:24

2023-01-20T11:24

2023-01-20T11:40

в мире

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сша

афганистан

замир кабулов

кабул (город)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Подвижек здесь практически нет, поскольку американцы используют этот элемент (разблокировки активов Афганистана - ред.) как повод для шантажа, обещая неопределенно Кабулу разблокировать их в случае, если они пойдут на поводу у Вашингтона. На этом фоне о подвижках говорить не приходится. Более того, англосаксы откровенно используют даже гуманитарную помощь, которая выделяется Афганистану, как оружие давления, чтобы заставить нынешних руководителей Кабула иди на поводу у американской стратегии разрушения в большом азиатском регионе", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

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сша

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, афганистан, замир кабулов, кабул (город)