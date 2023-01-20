https://ria.ru/20230120/afganistan-1846188839.html
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула
США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:24
2023-01-20T11:24
2023-01-20T11:40
в мире
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сша
афганистан
замир кабулов
кабул (город)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США спекулируют на теме возможной разблокировки активов Афганистана, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Подвижек здесь практически нет, поскольку американцы используют этот элемент (разблокировки активов Афганистана - ред.) как повод для шантажа, обещая неопределенно Кабулу разблокировать их в случае, если они пойдут на поводу у Вашингтона. На этом фоне о подвижках говорить не приходится. Более того, англосаксы откровенно используют даже гуманитарную помощь, которая выделяется Афганистану, как оружие давления, чтобы заставить нынешних руководителей Кабула иди на поводу у американской стратегии разрушения в большом азиатском регионе", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, афганистан, замир кабулов, кабул (город)
В мире, Россия, США, Афганистан, Замир Кабулов, Кабул (город)
11:24 20.01.2023 (обновлено: 11:40 20.01.2023)
В МИД рассказали, зачем США спекулируют темой разблокировки активов Кабула
МИД: США спекулируют темой активов, чтобы заставить Кабул идти у себя на поводу