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Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
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Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского
Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:02
2023-01-19T19:02
политика
франция
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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политика, франция, украина, владимир зеленский
Политика, Франция, Украина, Владимир Зеленский
19:02 19.01.2023
 
Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского

Французский политик Филиппо потребовал избавиться от Зеленского во избежание ядерной войны

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский призывает страны Запада значительно увеличить поставки оружия. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", — написал он в Twitter.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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