https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1846087524.html

Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского

Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023

Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:02

2023-01-19T19:02

2023-01-19T19:02

политика

франция

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1845997132.html

франция

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политика, франция, украина, владимир зеленский