Во Франции раскрыли масштабный план агрессии Зеленского
Французский политик Филиппо потребовал избавиться от Зеленского во избежание ядерной войны
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть все страны в мировую ядерную войну, заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский призывает страны Запада значительно увеличить поставки оружия. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", — написал он в Twitter.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.