10:52 19.01.2023 (обновлено: 11:08 19.01.2023)
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии
МИД запретил въезд в Россию 31 чиновнику, журналисту и общественнику из Новой Зеландии
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, в том числе для гражданского мужа премьер-министра, сообщило министерство иностранных дел России.
"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в заявлении МИД РФ. В числе лиц, которым запрещен въезд на российскую территорию, фигурирует Кларк Гейфорд - телеведущий, радиоведущий, гражданский муж премьер-министра Джасинды Ардерн.
Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва продолжит работу над актуализацией российского "стоп-листа" с учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры.
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