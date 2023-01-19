https://ria.ru/20230119/zelandiya-1845896739.html

МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии

МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии - РИА Новости, 19.01.2023

МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии

Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:52

2023-01-19T10:52

2023-01-19T11:08

новая зеландия

россия

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, в том числе для гражданского мужа премьер-министра, сообщило министерство иностранных дел России."В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в заявлении МИД РФ. В числе лиц, которым запрещен въезд на российскую территорию, фигурирует Кларк Гейфорд - телеведущий, радиоведущий, гражданский муж премьер-министра Джасинды Ардерн.Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва продолжит работу над актуализацией российского "стоп-листа" с учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html

новая зеландия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новая зеландия, россия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)