Рейтинг@Mail.ru
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/zelandiya-1845896739.html
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии - РИА Новости, 19.01.2023
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии
Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:52
2023-01-19T11:08
новая зеландия
россия
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, в том числе для гражданского мужа премьер-министра, сообщило министерство иностранных дел России."В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в заявлении МИД РФ. В числе лиц, которым запрещен въезд на российскую территорию, фигурирует Кларк Гейфорд - телеведущий, радиоведущий, гражданский муж премьер-министра Джасинды Ардерн.Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва продолжит работу над актуализацией российского "стоп-листа" с учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html
новая зеландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая зеландия, россия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Новая Зеландия, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:52 19.01.2023 (обновлено: 11:08 19.01.2023)
 
МИД расширил стоп-лист против граждан Новой Зеландии

МИД запретил въезд в Россию 31 чиновнику, журналисту и общественнику из Новой Зеландии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв дополнительно въезд в Россию для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, в том числе для гражданского мужа премьер-министра, сообщило министерство иностранных дел России.
"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в заявлении МИД РФ. В числе лиц, которым запрещен въезд на российскую территорию, фигурирует Кларк Гейфорд - телеведущий, радиоведущий, гражданский муж премьер-министра Джасинды Ардерн.
Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва продолжит работу над актуализацией российского "стоп-листа" с учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры.
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 10:58
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста
 
Новая ЗеландияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала