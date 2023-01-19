https://ria.ru/20230119/zaschita-1845880181.html

В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником - РИА Новости, 19.01.2023

В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

Специалисты концерна "Созвездие" разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:17

2023-01-19T09:17

2023-01-19T11:31

безопасность

россия

российская электроника

ростех

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты концерна "Созвездие" разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Как пояснили в компании, перехваченную информацию можно распознать по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты значительно искажает эту структуру.Так, на передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и намеренно искажают. Номер функции искажения определяют по случайному числу, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях.Этот способ защиты информации вошел в топ-100 лучших изобретений Роспатента за 2022 год.Холдинг "Росэлектроника" входит в госкорпорацию "Ростех".

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844272623.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, российская электроника, ростех, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)