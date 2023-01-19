https://ria.ru/20230119/zaschita-1845880181.html
В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником
В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником - РИА Новости, 19.01.2023
В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником
Специалисты концерна "Созвездие" разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:17
2023-01-19T09:17
2023-01-19T11:31
безопасность
россия
российская электроника
ростех
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты концерна "Созвездие" разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Как пояснили в компании, перехваченную информацию можно распознать по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты значительно искажает эту структуру.Так, на передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и намеренно искажают. Номер функции искажения определяют по случайному числу, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях.Этот способ защиты информации вошел в топ-100 лучших изобретений Роспатента за 2022 год.Холдинг "Росэлектроника" входит в госкорпорацию "Ростех".
https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844272623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, российская электроника, ростех, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Безопасность, Россия, Российская электроника, Ростех, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
09:17 19.01.2023 (обновлено: 11:31 19.01.2023)
В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником
В "Росэлектронике" разработали новый способ защиты данных от перехвата противником
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты концерна "Созвездие" разработали новый способ защиты информации, который также поможет защитить оборудование радиосвязи, сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
"Новый способ защиты передачи данных <...> не позволит системам извлечения информации противника опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием. Кроме того, такой метод в несколько раз снижает эффективность определения противником <...> принадлежности средств радиосвязи, а также других излучающих радиотехнических систем, что сокращает риск их огневого поражения", — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, перехваченную информацию можно распознать по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты значительно искажает эту структуру.
Так, на передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и намеренно искажают. Номер функции искажения определяют по случайному числу, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях.
"Частоту сформированного сигнала повышают или понижают до необходимого значения, после чего сигнал усиливают и излучают в пространство. Принимающая станция расшифровывает принятый сигнал в соответствии с номером используемой функции искажений", — пояснили в компании.
Этот способ защиты информации вошел в топ-100 лучших изобретений Роспатента
за 2022 год.
Холдинг "Росэлектроника" входит в госкорпорацию "Ростех".