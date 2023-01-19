https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1846020879.html
Российские войска перешли в наступление в Запорожской области
Российские войска перешли в наступление в Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2023
Российские войска перешли в наступление в Запорожской области
Российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехова, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:42
2023-01-19T16:42
2023-01-19T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехова, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Рогов напомнил, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.По его словам, российские военные немного сдвинули линию фронта на этом участке, а боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи. На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230117/vsu-1845593558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 19.01.2023 (обновлено: 17:04 19.01.2023)
Российские войска перешли в наступление в Запорожской области
Рогов сообщил о локальном наступлении российских войск близ Орехова Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехова, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — сказал он.
Рогов напомнил, что сам Орехов пока контролируют ВСУ.
По его словам, российские военные немного сдвинули линию фронта на этом участке, а боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.
На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.
Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия
контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.