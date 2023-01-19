https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845962059.html

Запорожские власти выдворили на Украину троих корректировщиков огня

Запорожские власти выдворили на Украину троих корректировщиков огня - РИА Новости, 19.01.2023

Запорожские власти выдворили на Украину троих корректировщиков огня

Власти Запорожской области выдворили за пределы региона на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:58

2023-01-19T13:58

2023-01-19T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 янв – РИА Новости. Власти Запорожской области выдворили за пределы региона на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции российских войск, среди них экс-работник Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Процесс депортации состоялся на краю "серой зоны" недалеко от города Васильевка на трассе, которая ведет в сторону подконтрольной Украине территории. Двух мужчин и одну женщину отправили пешком в сторону Запорожья. "Выдворяемые представляют из себя группу лиц корректировщиков, которые ждут Украину, яро верят в нее, саботируют и агитируют людей за украинскую власть и получают за это деньги от киевского режима", - пояснил журналистам представитель силовых структур Запорожской области с позывным "Бэтмен". Один из них передавал координаты позиций российских войск в районе населенного пункта Пологи для украинской артиллерии. "Мужчина не раскаивается, хотя был корректировщиком… Но их встречают на той стороне жестко, хотя мы их провожаем нормально: даем документы, женщине даже дали денег, чтобы она доехала до города Запорожье", - добавил собеседник. Другой депортируемый - Николай Назаревич 1979 года рождения - оказался бывшим сотрудником Запорожской атомной электростанции. "Работал на Запорожской АЭС и передавал сведения о расположении и технике на станции", - пояснил депортируемый причины своего выдворения. Назаревич информировал о ситуации на ЗАЭС по телефону своего брата в Киеве по его же просьбе. На вопрос, понимал ли он, что из-за его действий могла произойти катастрофа, ответил, что "думал об этом" и "сожалеет". "Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-общественную обстановку в Запорожской области... За это указом ВГА области к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области", - зачитал депортируемым постановление сотрудник силового ведомства. В прошлом году несколько групп граждан за аналогичные действия уже выдворялись с территории Запорожской области.

https://ria.ru/20221210/zaporozhe-1837771080.html

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845908151.html

https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817858516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выдворение из Запорожья граждан, наводивших украинскую артиллерию Власти Запорожской области выдворили на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию 2023-01-19T13:58 true PT1M55S

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Кирилл Волков

безопасность, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр