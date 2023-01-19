13:58 19.01.2023 (обновлено: 14:23 19.01.2023)
Запорожские власти выдворили на Украину троих корректировщиков огня
Запорожские власти выдворили троих человек, наводивших украинскую артиллерию
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 янв – РИА Новости. Власти Запорожской области выдворили за пределы региона на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции российских войск, среди них экс-работник Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс депортации состоялся на краю "серой зоны" недалеко от города Васильевка на трассе, которая ведет в сторону подконтрольной Украине территории. Двух мужчин и одну женщину отправили пешком в сторону Запорожья.
"Выдворяемые представляют из себя группу лиц корректировщиков, которые ждут Украину, яро верят в нее, саботируют и агитируют людей за украинскую власть и получают за это деньги от киевского режима", - пояснил журналистам представитель силовых структур Запорожской области с позывным "Бэтмен".
Один из них передавал координаты позиций российских войск в районе населенного пункта Пологи для украинской артиллерии. "Мужчина не раскаивается, хотя был корректировщиком… Но их встречают на той стороне жестко, хотя мы их провожаем нормально: даем документы, женщине даже дали денег, чтобы она доехала до города Запорожье", - добавил собеседник.
Другой депортируемый - Николай Назаревич 1979 года рождения - оказался бывшим сотрудником Запорожской атомной электростанции. "Работал на Запорожской АЭС и передавал сведения о расположении и технике на станции", - пояснил депортируемый причины своего выдворения.
Назаревич информировал о ситуации на ЗАЭС по телефону своего брата в Киеве по его же просьбе. На вопрос, понимал ли он, что из-за его действий могла произойти катастрофа, ответил, что "думал об этом" и "сожалеет".
"Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-общественную обстановку в Запорожской области... За это указом ВГА области к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области", - зачитал депортируемым постановление сотрудник силового ведомства.
В прошлом году несколько групп граждан за аналогичные действия уже выдворялись с территории Запорожской области.