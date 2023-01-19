https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845861941.html

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы - РИА Новости, 19.01.2023

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T02:44

2023-01-19T02:44

2023-01-19T03:57

специальная военная операция на украине

владимир рогов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. "В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал Рогов в Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, пытается работать ПВО украинских войск.

https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html

запорожье

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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область