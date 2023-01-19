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Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845861941.html
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы - РИА Новости, 19.01.2023
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:44
2023-01-19T03:57
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
киев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. "В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал Рогов в Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, пытается работать ПВО украинских войск.
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владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
02:44 19.01.2023 (обновлено: 03:57 19.01.2023)
 
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы

Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели минимум два взрыва

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы.
"В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал Рогов в Telegram-канале.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 11:35Специальная военная операция на Украине
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье
Он добавил, что, по предварительной информации, пытается работать ПВО украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожьеКиевЗапорожская область
 
 
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