https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845861941.html
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы - РИА Новости, 19.01.2023
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:44
2023-01-19T02:44
2023-01-19T03:57
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. "В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал Рогов в Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, пытается работать ПВО украинских войск.
https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
02:44 19.01.2023 (обновлено: 03:57 19.01.2023)
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы
Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели минимум два взрыва