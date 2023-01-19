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Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету - РИА Новости, 20.01.2023
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Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету
Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету - РИА Новости, 20.01.2023
Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США появился "вирус исключительности", передающийся так же, как обезьянья оспа. Так она... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-19T23:15
2023-01-20T00:39
мария захарова
сша
в мире
джон керри
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США появился "вирус исключительности", передающийся так же, как обезьянья оспа. Так она прокомментировала слова спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что США спасают планету. Представитель МИД привела цитату Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский чиновник в ходе выступления заявил, что речь идет о "спасении планеты", и назвал собравшихся "именно теми людьми", кто об этом думает.В ответ Захарова отметила, что речь идет о новом заболевании — "вирусе исключительности". "Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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мария захарова, сша, в мире, джон керри, россия
Мария Захарова, США, В мире, Джон Керри, Россия
23:15 19.01.2023 (обновлено: 00:39 20.01.2023)
 
Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету

Захарова назвала заявление Керри отражением имеющегося в США "вируса исключительности"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США появился "вирус исключительности", передающийся так же, как обезьянья оспа. Так она прокомментировала слова спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что США спасают планету.
Представитель МИД привела цитату Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский чиновник в ходе выступления заявил, что речь идет о "спасении планеты", и назвал собравшихся "именно теми людьми", кто об этом думает.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Байден выделит 2,3 миллиарда долларов на борьбу с изменениями климата в США
В ответ Захарова отметила, что речь идет о новом заболевании — "вирусе исключительности". "Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
Мария ЗахароваСШАВ миреДжон КерриРоссия
 
 
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