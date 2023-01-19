https://ria.ru/20230119/zakharova-1846129289.html

Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету

Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету - РИА Новости, 20.01.2023

Захарова ответила на слова Керри о том, что США спасают планету

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США появился "вирус исключительности", передающийся так же, как обезьянья оспа. Так она... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-19T23:15

2023-01-19T23:15

2023-01-20T00:39

мария захарова

сша

в мире

джон керри

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США появился "вирус исключительности", передающийся так же, как обезьянья оспа. Так она прокомментировала слова спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри о том, что США спасают планету. Представитель МИД привела цитату Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский чиновник в ходе выступления заявил, что речь идет о "спасении планеты", и назвал собравшихся "именно теми людьми", кто об этом думает.В ответ Захарова отметила, что речь идет о новом заболевании — "вирусе исключительности". "Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220720/klimat-1803913717.html

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мария захарова, сша, в мире, джон керри, россия