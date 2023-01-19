Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ* - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/zakharova-1846109606.html
Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ*
Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ* - РИА Новости, 19.01.2023
Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:36
2023-01-19T20:36
в мире
мария захарова
украина
верховная рада украины
михаил подоляк
владимир зеленский
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями. Ранее Подоляк заявил, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший от Украины в переговорах с РФ, не был российским агентом, его смерть объясняется отсутствием координации между силовыми структурами. Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы". В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230119/peskov-1845932829.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, украина, верховная рада украины, михаил подоляк, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Мария Захарова, Украина, Верховная Рада Украины, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
20:36 19.01.2023
 
Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ*

Захарова назвала боевиков ИГ "наивными детьми" по сравнению с киевскими властями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями.
Ранее Подоляк заявил, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший от Украины в переговорах с РФ, не был российским агентом, его смерть объясняется отсутствием координации между силовыми структурами.

"Запрещенный ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - написала Захарова, комментируя высказывание Подоляка.

Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы".
В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:38Специальная военная операция на Украине
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму
 
В миреМария ЗахароваУкраинаВерховная Рада УкраиныМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала