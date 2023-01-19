https://ria.ru/20230119/zakharova-1846109606.html

Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ*

Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ* - РИА Новости, 19.01.2023

Захарова сравнила киевские власти с боевиками ИГ*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:36

2023-01-19T20:36

2023-01-19T20:36

в мире

мария захарова

украина

верховная рада украины

михаил подоляк

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве члена украинской переговорной делегации, назвала ИГ* "наивными детьми" в сравнении с киевскими властями. Ранее Подоляк заявил, что застреленный в феврале прошлого года в Киеве Денис Киреев, участвовавший от Украины в переговорах с РФ, не был российским агентом, его смерть объясняется отсутствием координации между силовыми структурами. Издание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы". В марте 2022 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила Киреева при задержании. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Киреев был убит в центре Киева. Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации, назвав при этом Киреева сотрудником главного управления разведки министерства и заявив, что он погиб при выполнении спецзадания.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230119/peskov-1845932829.html

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в мире, мария захарова, украина, верховная рада украины, михаил подоляк, владимир зеленский, служба безопасности украины