https://ria.ru/20230119/zagradotryad-1845862239.html
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов - РИА Новости, 19.01.2023
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов
Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:50
2023-01-19T02:50
2023-01-19T05:17
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4360c2e37a25c51b45e13ed84bb3b6b5.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"."Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.По его словам, именно поэтому украинские войска оказывают яростное сопротивление и "вгрызаются в каждый метр". Одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб."Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/vsu-1845717146.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b8ddf816b8881b6c7973da960b5f507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
02:50 19.01.2023 (обновлено: 05:17 19.01.2023)
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов
Командир "Викинга": ВСУ борются со сдачей в плен с помощью заградотрядов из националистов
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг".
"Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно поэтому украинские войска оказывают яростное сопротивление и "вгрызаются в каждый метр". Одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб.
"Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.