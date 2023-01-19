https://ria.ru/20230119/zagradotryad-1845862239.html

Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов

Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов - РИА Новости, 19.01.2023

Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов

Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T02:50

2023-01-19T02:50

2023-01-19T05:17

украина

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"."Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.По его словам, именно поэтому украинские войска оказывают яростное сопротивление и "вгрызаются в каждый метр". Одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб."Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/vsu-1845717146.html

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