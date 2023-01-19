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Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов - РИА Новости, 19.01.2023
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Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов - РИА Новости, 19.01.2023
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов
Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T02:50
2023-01-19T05:17
украина
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг"."Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.По его словам, именно поэтому украинские войска оказывают яростное сопротивление и "вгрызаются в каждый метр". Одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб."Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/vsu-1845717146.html
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украина
Украина
02:50 19.01.2023 (обновлено: 05:17 19.01.2023)
 
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды из националистов

Командир "Викинга": ВСУ борются со сдачей в плен с помощью заградотрядов из националистов

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские военные борются с бегством и сдачей в плен с помощью заградотрядов, которые состоят из националистов, стреляющих в спину собственным сослуживцам, рассказал РИА Новости командир группы "Викинг".
"Они понимают, что у них "спина прикрыта" их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно поэтому украинские войска оказывают яростное сопротивление и "вгрызаются в каждый метр". Одним из эффективных методов действий против них стало окружение, а не штурм в лоб.
"Методика котлов имеет место быть, потому что это оптимально — окружили, раскатали", - сказал офицер.
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