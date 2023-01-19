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Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере

Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:27

2023-01-19T15:27

2023-01-19T15:35

в мире

сергей лавров

александр лукашенко

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белоруссия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне."День начался с приема у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html

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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия