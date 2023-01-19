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Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:27
2023-01-19T15:35
в мире
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне."День начался с приема у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
15:27 19.01.2023 (обновлено: 15:35 19.01.2023)
 
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере

Лавров сообщил, что обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне.
"День начался с приема у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
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В миреСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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