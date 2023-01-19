https://ria.ru/20230119/vzaimodeystvie-1845992822.html
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:27
2023-01-19T15:27
2023-01-19T15:35
в мире
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне."День начался с приема у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества, в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются президентами наших государств в контексте продвижения Союзного государства, России, Белоруссии, и в военно-политической сфере, сфере обеспечения нашей безопасности", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230105/usilenie-1843183846.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия
В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
15:27 19.01.2023 (обновлено: 15:35 19.01.2023)
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере
Лавров сообщил, что обсудил с Лукашенко взаимодействие в военно-политической сфере