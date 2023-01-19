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Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны
Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны - РИА Новости, 19.01.2023
Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны
Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:44
2023-01-19T11:29
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Так политик прокомментировал встречу руководителей оборонных ведомств западных стран в формате "Рамштайн", которая пройдет 20 января на одноименной авиабазе в Германии. Они обсудят новые поставки Киеву, в том числе, тяжелых и ударных вооружений.Как добавил зампред Совбеза, "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". По его словам, "это должно быть очевидно любому человеку".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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дмитрий медведев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, Россия
10:44 19.01.2023 (обновлено: 11:29 19.01.2023)
 
Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны

Медведев: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Так политик прокомментировал встречу руководителей оборонных ведомств западных стран в формате "Рамштайн", которая пройдет 20 января на одноименной авиабазе в Германии. Они обсудят новые поставки Киеву, в том числе, тяжелых и ударных вооружений.
"И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной", — говорится в записи в Telegram-канале Медведева.
Как добавил зампред Совбеза, "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". По его словам, "это должно быть очевидно любому человеку".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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