https://ria.ru/20230119/voyna-1845895387.html

Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны

Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны - РИА Новости, 19.01.2023

Медведев предупредил об опасности начала ядерной войны

Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:44

2023-01-19T10:44

2023-01-19T11:29

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, считает заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.Так политик прокомментировал встречу руководителей оборонных ведомств западных стран в формате "Рамштайн", которая пройдет 20 января на одноименной авиабазе в Германии. Они обсудят новые поставки Киеву, в том числе, тяжелых и ударных вооружений.Как добавил зампред Совбеза, "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". По его словам, "это должно быть очевидно любому человеку".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия