https://ria.ru/20230119/vorobinyy_sychik-1847113176.html

Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве

Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве - РИА Новости, 24.01.2023

Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве

Специалисты заметили воробьиного сычика в комплексном заказнике "Зеленоградский", сова попала в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-19T18:50

2023-01-19T18:50

2023-01-24T15:55

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты заметили воробьиного сычика в комплексном заказнике "Зеленоградский", сова попала в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Воробьиного сычика заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский". Маленькая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря своей окраске эта хищница маскируется и практически не видна среди ветвей. Размером эта птица чуть крупнее воробья: длина тела – до 19 сантиметров, вес – до 75 граммов, причем самки немного больше самцов. Стремительный полет этой совы напоминает больше стиль воробьиных птиц, нежели совиных. За один перелет сычик преодолевает лишь несколько десятков метров. В брачный сезон, который начинается обычно в феврале, самцы привлекают самок своеобразным пением-посвистом. У молодых птиц процесс знакомства сопровождается демонстрацией самцом мест для гнездовья. "Основное меню состоит из мышевидных грызунов. Охотятся сычики и за мелкими воробьиными птицами. В холодное время года запасливый сычик организует кладовые, пряча добычу в дуплах. Зимой сычик посещает и кормушки, где ловит собравшихся там мелких птиц", - пояснили в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20230111/ptitsy-1844158510.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, красная книга