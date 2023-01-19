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Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве
Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Воробьиного сычика заметили в заказнике "Зеленоградский" в Москве
Специалисты заметили воробьиного сычика в комплексном заказнике "Зеленоградский", сова попала в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-19T18:50
2023-01-19T18:50
2023-01-24T15:55
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты заметили воробьиного сычика в комплексном заказнике "Зеленоградский", сова попала в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Воробьиного сычика заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский". Маленькая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря своей окраске эта хищница маскируется и практически не видна среди ветвей. Размером эта птица чуть крупнее воробья: длина тела – до 19 сантиметров, вес – до 75 граммов, причем самки немного больше самцов. Стремительный полет этой совы напоминает больше стиль воробьиных птиц, нежели совиных. За один перелет сычик преодолевает лишь несколько десятков метров. В брачный сезон, который начинается обычно в феврале, самцы привлекают самок своеобразным пением-посвистом. У молодых птиц процесс знакомства сопровождается демонстрацией самцом мест для гнездовья. "Основное меню состоит из мышевидных грызунов. Охотятся сычики и за мелкими воробьиными птицами. В холодное время года запасливый сычик организует кладовые, пряча добычу в дуплах. Зимой сычик посещает и кормушки, где ловит собравшихся там мелких птиц", - пояснили в комплексе городского хозяйства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, красная книга
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Красная книга
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты заметили воробьиного сычика в комплексном заказнике "Зеленоградский", сова попала в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Воробьиного сычика заметили в комплексном заказнике "Зеленоградский". Маленькая сова занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря своей окраске эта хищница маскируется и практически не видна среди ветвей. Размером эта птица чуть крупнее воробья: длина тела – до 19 сантиметров, вес – до 75 граммов, причем самки немного больше самцов.
Стремительный полет этой совы напоминает больше стиль воробьиных птиц, нежели совиных. За один перелет сычик преодолевает лишь несколько десятков метров. В брачный сезон, который начинается обычно в феврале, самцы привлекают самок своеобразным пением-посвистом. У молодых птиц процесс знакомства сопровождается демонстрацией самцом мест для гнездовья.
"Основное меню состоит из мышевидных грызунов. Охотятся сычики и за мелкими воробьиными птицами. В холодное время года запасливый сычик организует кладовые, пряча добычу в дуплах. Зимой сычик посещает и кормушки, где ловит собравшихся там мелких птиц", - пояснили в комплексе городского хозяйства
.