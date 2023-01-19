https://ria.ru/20230119/voennye-1846095584.html

Латвия намерена подготовить около двух тысяч украинских военных

Латвия намерена подготовить около двух тысяч украинских военных - РИА Новости, 19.01.2023

Латвия намерена подготовить около двух тысяч украинских военных

Латвия намерена в 2023 году подготовить около двух тысяч украинских военных по различным программам, говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:30

2023-01-19T19:30

2023-01-19T20:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Латвия намерена в 2023 году подготовить около двух тысяч украинских военных по различным программам, говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей минобороны стран-альянса в эстонском городе Тапа. Министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии обсудили четверг в эстонском городе Тапа поставки вооружения Украине. "В 2023 году Латвия планирует готовить около 2 тысяч украинских солдат по различным программам, начиная с базовой подготовки пехоты до специализированных курсов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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в мире, сергей лавров, украина, латвия, россия, нато