https://ria.ru/20230119/vmeshatelstvo-1846003307.html

Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска

Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:53

2023-01-19T15:53

2023-01-19T16:00

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сергей лавров

россия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. "Особо акцентировали продолжающиеся попытки Запада вмешательства во внутренние дела наших государств, в том числе путем введения незаконных односторонних ограничительных мер, нацеленных, как уже, не стесняясь, публично заявляют в Вашингтоне и евробюрократы, на подрыв наших экономик и внутриполитической стабильности России и Белоруссии", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, ни в отношении Белоруссии, ни в отношении России "этот западный блицкриг не увенчался успехом".

https://ria.ru/20230114/usa-1844810530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, москва, минск