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Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:53
2023-01-19T16:00
в мире
сергей лавров
россия
москва
минск
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. "Особо акцентировали продолжающиеся попытки Запада вмешательства во внутренние дела наших государств, в том числе путем введения незаконных односторонних ограничительных мер, нацеленных, как уже, не стесняясь, публично заявляют в Вашингтоне и евробюрократы, на подрыв наших экономик и внутриполитической стабильности России и Белоруссии", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, ни в отношении Белоруссии, ни в отношении России "этот западный блицкриг не увенчался успехом".
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в мире, сергей лавров, россия, москва, минск
В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Минск
15:53 19.01.2023 (обновлено: 16:00 19.01.2023)
 
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска.
"Особо акцентировали продолжающиеся попытки Запада вмешательства во внутренние дела наших государств, в том числе путем введения незаконных односторонних ограничительных мер, нацеленных, как уже, не стесняясь, публично заявляют в Вашингтоне и евробюрократы, на подрыв наших экономик и внутриполитической стабильности России и Белоруссии", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, ни в отношении Белоруссии, ни в отношении России "этот западный блицкриг не увенчался успехом".
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 11:05
Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев
 
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