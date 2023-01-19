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Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:53
2023-01-19T15:53
2023-01-19T16:00
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сергей лавров
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. "Особо акцентировали продолжающиеся попытки Запада вмешательства во внутренние дела наших государств, в том числе путем введения незаконных односторонних ограничительных мер, нацеленных, как уже, не стесняясь, публично заявляют в Вашингтоне и евробюрократы, на подрыв наших экономик и внутриполитической стабильности России и Белоруссии", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, ни в отношении Белоруссии, ни в отношении России "этот западный блицкриг не увенчался успехом".
https://ria.ru/20230114/usa-1844810530.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, москва, минск
В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Минск
15:53 19.01.2023 (обновлено: 16:00 19.01.2023)
Лавров и Алейник обсудили попытки Запада вмешаться в дела Москвы и Минска
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска