https://ria.ru/20230119/vladivostok-1845998670.html

Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 19.01.2023

Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку

Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:03

2023-01-19T16:03

2023-01-19T16:03

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"аврора"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной гавани."Аэропорт увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив два миллиона 118 тысяч человек (из них два миллиона 65 тысяч — на внутренних воздушных линиях), и тем самым подтвердил статус крупнейшего на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что наибольший вклад в рост показателей обеспечили рейсы в столицу, Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А среди авиакомпаний наибольшее количество перевозок выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Аврора", S7 Airlines, iFly.Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток за границу составил 53 тысячи человек."У жителей и гостей края вновь появилась возможность отправиться из Владивостока в популярные города Таиланда на рейсах "Аэрофлота" и Azur Air", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в 2022 году также появились перевозки на лайнерах "Уральских авиалиний" во Вьентьян (Лаос) и в Улан-Батор (Монголия) на самолетах Hunnu Air.Кроме того, были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.

https://ria.ru/20230119/gruziya-1845897023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, владивосток, аэрофлот, уральские авиалинии, "аврора"