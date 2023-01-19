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Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
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Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку - РИА Новости, 19.01.2023
Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку
Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:03
2023-01-19T16:03
туризм
новости - туризм
владивосток
аэрофлот
уральские авиалинии
"аврора"
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной гавани."Аэропорт увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив два миллиона 118 тысяч человек (из них два миллиона 65 тысяч — на внутренних воздушных линиях), и тем самым подтвердил статус крупнейшего на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что наибольший вклад в рост показателей обеспечили рейсы в столицу, Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А среди авиакомпаний наибольшее количество перевозок выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Аврора", S7 Airlines, iFly.Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток за границу составил 53 тысячи человек."У жителей и гостей края вновь появилась возможность отправиться из Владивостока в популярные города Таиланда на рейсах "Аэрофлота" и Azur Air", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в 2022 году также появились перевозки на лайнерах "Уральских авиалиний" во Вьентьян (Лаос) и в Улан-Батор (Монголия) на самолетах Hunnu Air.Кроме того, были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.
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новости - туризм, владивосток, аэрофлот, уральские авиалинии, "аврора"
Туризм, Новости - Туризм, Владивосток, Аэрофлот, Уральские авиалинии, "Аврора"
16:03 19.01.2023
 
Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Владивостока обслужил рекордные 2,1 миллиона пассажиров в 2022 году

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной гавани.

"Аэропорт увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив два миллиона 118 тысяч человек (из них два миллиона 65 тысяч — на внутренних воздушных линиях), и тем самым подтвердил статус крупнейшего на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что наибольший вклад в рост показателей обеспечили рейсы в столицу, Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А среди авиакомпаний наибольшее количество перевозок выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Аврора", S7 Airlines, iFly.

Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток за границу составил 53 тысячи человек.
"У жителей и гостей края вновь появилась возможность отправиться из Владивостока в популярные города Таиланда на рейсах "Аэрофлота" и Azur Air", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в 2022 году также появились перевозки на лайнерах "Уральских авиалиний" во Вьентьян (Лаос) и в Улан-Батор (Монголия) на самолетах Hunnu Air.

Кроме того, были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.
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