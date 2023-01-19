Аэропорт Владивостока установил рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Владивостока обслужил рекордные 2,1 миллиона пассажиров в 2022 году
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более двух миллионов человек на внутренних рейсах, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив два миллиона 118 тысяч человек (из них два миллиона 65 тысяч — на внутренних воздушных линиях), и тем самым подтвердил статус крупнейшего на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что наибольший вклад в рост показателей обеспечили рейсы в столицу, Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А среди авиакомпаний наибольшее количество перевозок выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Аврора", S7 Airlines, iFly.
Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток за границу составил 53 тысячи человек.
"Аэропорт увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив два миллиона 118 тысяч человек (из них два миллиона 65 тысяч — на внутренних воздушных линиях), и тем самым подтвердил статус крупнейшего на Дальнем Востоке", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что наибольший вклад в рост показателей обеспечили рейсы в столицу, Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А среди авиакомпаний наибольшее количество перевозок выполнили "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Аврора", S7 Airlines, iFly.
Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток за границу составил 53 тысячи человек.
"У жителей и гостей края вновь появилась возможность отправиться из Владивостока в популярные города Таиланда на рейсах "Аэрофлота" и Azur Air", — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в 2022 году также появились перевозки на лайнерах "Уральских авиалиний" во Вьентьян (Лаос) и в Улан-Батор (Монголия) на самолетах Hunnu Air.
Кроме того, были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.
Кроме того, были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.