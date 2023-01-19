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Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки
Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки - РИА Новости, 19.01.2023
Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки
Двое 17-летних жителей Волгоградской области сняли на видео, как убивают собаку, ради просмотров в интернете - полиция начала проверку, сообщает полиция региона РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:55
2023-01-19T14:55
2023-01-19T15:27
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Двое 17-летних жителей Волгоградской области сняли на видео, как убивают собаку, ради просмотров в интернете - полиция начала проверку, сообщает полиция региона в четверг. По данным ведомства, полицейские города Михайловки обнаружили в интернете ролик, где два неизвестных молодых человека бьют собаку ножом. Полиции удалось установить их личности. "Ими оказались двое 17-летних жителей одного из хуторов района, которые сознались в содеянном. Подозреваемые пояснили, что таким способом хотели привлечь к себе внимание пользователей сети интернет", - говорится в релизе. Подростки признались, что выкрали дворнягу у знакомой женщины, после чего на берегу пруда убили пса. По этому факту начата доследственная проверка - решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоградская область, происшествия
Волгоградская область, Происшествия
14:55 19.01.2023 (обновлено: 15:27 19.01.2023)
Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки
Двое 17-летних жителей села под Волгоградом сняли на видео убийство собаки ради хайпа
ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости.
Двое 17-летних жителей Волгоградской области сняли на видео, как убивают собаку, ради просмотров в интернете - полиция начала проверку, сообщает
полиция региона в четверг.
По данным ведомства, полицейские города Михайловки обнаружили в интернете ролик, где два неизвестных молодых человека бьют собаку ножом. Полиции удалось установить их личности.
"Ими оказались двое 17-летних жителей одного из хуторов района, которые сознались в содеянном. Подозреваемые пояснили, что таким способом хотели привлечь к себе внимание пользователей сети интернет", - говорится в релизе.
Подростки признались, что выкрали дворнягу у знакомой женщины, после чего на берегу пруда убили пса. По этому факту начата доследственная проверка - решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным.