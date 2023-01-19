https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html

Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки

Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки - РИА Новости, 19.01.2023

Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки

Двое 17-летних жителей Волгоградской области сняли на видео, как убивают собаку, ради просмотров в интернете - полиция начала проверку, сообщает полиция региона РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:55

2023-01-19T14:55

2023-01-19T15:27

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 19 янв – РИА Новости. Двое 17-летних жителей Волгоградской области сняли на видео, как убивают собаку, ради просмотров в интернете - полиция начала проверку, сообщает полиция региона в четверг. По данным ведомства, полицейские города Михайловки обнаружили в интернете ролик, где два неизвестных молодых человека бьют собаку ножом. Полиции удалось установить их личности. "Ими оказались двое 17-летних жителей одного из хуторов района, которые сознались в содеянном. Подозреваемые пояснили, что таким способом хотели привлечь к себе внимание пользователей сети интернет", - говорится в релизе. Подростки признались, что выкрали дворнягу у знакомой женщины, после чего на берегу пруда убили пса. По этому факту начата доследственная проверка - решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным.

https://ria.ru/20230118/pozhar-1845789805.html

волгоградская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, происшествия