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В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям
В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 19.01.2023
В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям
Представители профильной рабочей группы в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщила РИА Новости глава комитета Думы по РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:41
2023-01-19T14:41
2023-01-19T14:41
здоровье - общество
ольга казакова
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители профильной рабочей группы в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщила РИА Новости глава комитета Думы по просвещению и член группы Ольга Казакова ("Единая Россия"). "В принципе, штрафы уже есть, возможно, нужно их повышать. Смотреть на эту историю - сработает это повышение или нет. Есть одно из предложений повысить ответственность за продажу", - заявила она. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор в четверг также концептуально поддержал инициативу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ольга казакова, госдума рф, единая россия
Здоровье - Общество, Ольга Казакова, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям
Депутат Казакова: в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители профильной рабочей группы в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщила РИА Новости глава комитета Думы по просвещению и член группы Ольга Казакова ("Единая Россия").
"В принципе, штрафы уже есть, возможно, нужно их повышать. Смотреть на эту историю - сработает это повышение или нет. Есть одно из предложений повысить ответственность за продажу", - заявила она.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор
в четверг также концептуально поддержал инициативу.