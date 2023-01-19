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В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям

В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 19.01.2023

В Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов детям

Представители профильной рабочей группы в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщила РИА Новости глава комитета Думы по РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:41

2023-01-19T14:41

2023-01-19T14:41

здоровье - общество

ольга казакова

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители профильной рабочей группы в Госдуме обсуждают увеличение штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщила РИА Новости глава комитета Думы по просвещению и член группы Ольга Казакова ("Единая Россия"). "В принципе, штрафы уже есть, возможно, нужно их повышать. Смотреть на эту историю - сработает это повышение или нет. Есть одно из предложений повысить ответственность за продажу", - заявила она. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Накануне источник в Думе сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Ряд депутатов и экспертов также высказываются и за запрет продажи в стране электронных сигарет. Роспотребнадзор в четверг также концептуально поддержал инициативу.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, ольга казакова, госдума рф, единая россия