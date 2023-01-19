https://ria.ru/20230119/ukraina-1846116857.html

На Украине хотят запретить религиозные организации "стран-агрессоров"

На Украине хотят запретить религиозные организации "стран-агрессоров" - РИА Новости, 19.01.2023

На Украине хотят запретить религиозные организации "стран-агрессоров"

Законопроект о запрете на Украине деятельности религиозных организаций, с центром управления, как считают в Киеве, в "странах-агрессорах" внесен в Раду, сообщил РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:28

2023-01-19T21:28

2023-01-19T22:30

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василий небензя

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете на Украине деятельности религиозных организаций, с центром управления, как считают в Киеве, в "странах-агрессорах" внесен в Раду, сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.Мельничук сообщил о регистрации в Верховной раде законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" с номером 8371 в своем Telegram-канале, заявив, что законопроект направлен на "обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов"."Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований", которыми делается невозможной деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.Законопроект с названием и номером, приведенным Мельничуком отображается на сайте Верховной рады со статусом "Передан на рассмотрение руководству", однако текст документа и пояснительная записка пока не размещены на ресурсе. Инициатором законопроекта значится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из православной церкви Украины.Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Уголовные дела против епископов и священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждаются по надуманным причинам, заявил также ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html

https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html

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украина, верховная рада украины, в мире, украинская православная церковь, оон, денис шмыгаль, василий небензя