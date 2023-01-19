https://ria.ru/20230119/ukraina-1845994385.html

Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров

Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров

Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас единое мнение в том, что так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он также отметил единство мнений, что Запад прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей лавров, россия, белоруссия, нато, ситуация в днр и лнр