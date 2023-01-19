https://ria.ru/20230119/ukraina-1845994385.html
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров
Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
россия
белоруссия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас единое мнение в том, что так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он также отметил единство мнений, что Запад прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, россия, белоруссия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:30 19.01.2023 (обновлено: 15:40 19.01.2023)
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров
Лавров заявил, что Запад превратил Украину в плацдарм против Союзного государства