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Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845994385.html
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров
Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
россия
белоруссия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас единое мнение в том, что так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он также отметил единство мнений, что Запад прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, белоруссия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:30 19.01.2023 (обновлено: 15:40 19.01.2023)
 
Запад превратил Украину в плацдарм против Москвы и Минска, заявил Лавров

Лавров заявил, что Запад превратил Украину в плацдарм против Союзного государства

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас единое мнение в том, что так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он также отметил единство мнений, что Запад прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровРоссияБелоруссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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