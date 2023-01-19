Кличко попросил Швейцарию поставить Украине системы ПВО
Мэр Киева Кличко попросил Швейцарию поставить Украине системы ПВО
Виталий Кличко. Архивное фото
ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко попросил Швейцарию о поставках Украине оборонительного вооружения, например, систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Я прошу Швейцарию предоставить оборонительное вооружение, которое защитит жизни людей – например, системы противовоздушной обороны", - сказал Кличко в интервью швейцарскому изданию Blick на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Отвечая на вопрос о швейцарском нейтралитете, который запрещает поставки оружия в страны, где идут вооруженные конфликты, киевский мэр заявил, что в сложившейся ситуации невозможно оставаться нейтральным.
"Когда речь идет о правах человека, жизни и смерти, войне и мире, нельзя быть нейтральным. Проявите свою позицию!... С одной стороны, мы понимаем Швейцарию и ее нейтралитет. Но в настоящее время, когда на карту поставлены общие ценности, нельзя быть нейтральным", - сказал Кличко.
Согласно закону о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче Украине военного имущества, произведенного в Швейцарии, до тех пор пока последняя вовлечена в международный вооруженный конфликт. В связи с этим власти страны отказывали, в частности, Дании и Германии в реэскпорте на Украину военных материалов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.