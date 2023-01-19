https://ria.ru/20230119/udobreniya-1845813910.html
Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта
Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта - РИА Новости, 19.01.2023
Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта
На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:00
2023-01-19T13:06
экономика
россия
европа
евросоюз
всемирный банк
санкции в отношении россии
минеральные удобрения
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на топливо. При этом экспорт из России упал до минимума, сельхозпродукция подорожала. Доходы же Москвы от реализации агрохимикатов в минувшем году увеличились на 70%, несмотря на сокращение продаж. Вместо ЕС важнейшее сырье теперь попадает в другие регионы.Сокращение производстваЭнергокризис ударил и по химической отрасли Европы. Производство аммиака — ключевого элемента азотных удобрений — упало.Так, урезать мощности на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, частично остановилась и немецкая BASF. По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80% затрат в этом сегменте индустрии приходится на газ.Кроме того, цены на калий подскочили из-за западных санкций против Белоруссии — ведущего производителя питательных веществ для сельскохозяйственных культур.Острый дефицитНа рынке возник острый дефицит удобрений. Сбылись прогнозы Всемирного банка, предрекавшего 70-процентное подорожание — рекорд за 70 лет.Российский экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений сократился, уменьшив мировые запасы на 15 процентов. Однако с 23 мая 2022-го правительство расширило шестимесячные квоты на некоторые виды продукции.Огромные доходыВ условиях санкций на акционеров и руководителей российских химкомпаний поставки минеральных удобрений в Европу снизились на десять процентов. Но доходы увеличились на 70% — до 16,7 миллиарда долларов (данные за январь — октябрь)."Очевидно, что такие страны, как Индия, стали главными бенефициарами", — отметил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Йозеф Шмидхубер.Европейские же фермеры страдали от дефицита и платили втридорога, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Излишние ожиданияПо мнению Financial Times, в этом году Россия едва ли "продолжит получать выгоду от высоких цен". "Недавнее падение котировок газа в Европе из-за теплой погоды удешевило удобрения", — указывает издание."Производство в Европе становится рентабельным, — цитирует газета Криса Лоусона из консалтинговой компании CRU. — Глобальных запасов азота хватает, и мы ждем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий".Однако такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. В 2023-м экспорт азотных и фосфорных удобрений вполне способен достичь уровня 2021-го, калийных — компенсировать прошлогодний провал, считают эксперты.ЕС не стоит рассчитывать на низкие цены из-за временного удешевления голубого топлива и перезапуска химических производств.Выходом, замечает он, могло бы стать полное снятие санкций с акционеров и руководителей российских химических компаний, восстановление сотрудничества с западными банками и логистическими операторами. Но пока в Евросоюзе до этого не додумались.
https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html
https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, евросоюз, всемирный банк, санкции в отношении россии, минеральные удобрения, природный газ, энергетический кризис
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Всемирный банк, Санкции в отношении России, Минеральные удобрения, Природный газ, Энергетический кризис
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на топливо. При этом экспорт из России упал до минимума, сельхозпродукция подорожала. Доходы же Москвы от реализации агрохимикатов в минувшем году увеличились на 70%, несмотря на сокращение продаж. Вместо ЕС важнейшее сырье теперь попадает в другие регионы.
Энергокризис ударил и по химической отрасли Европы. Производство аммиака — ключевого элемента азотных удобрений — упало.
Так, урезать мощности на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, частично остановилась и немецкая BASF. По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80% затрат в этом сегменте индустрии приходится на газ.
Китай для обеспечения внутреннего рынка и продовольственной безопасности ввел квоту на экспорт агрохимикатов. На мировом рынке удобрений стало еще меньше.
Кроме того, цены на калий подскочили из-за западных санкций против Белоруссии — ведущего производителя питательных веществ для сельскохозяйственных культур.
На рынке возник острый дефицит удобрений. Сбылись прогнозы Всемирного банка, предрекавшего 70-процентное подорожание — рекорд за 70 лет.
Российский экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений сократился, уменьшив мировые запасы на 15 процентов. Однако с 23 мая 2022-го правительство расширило шестимесячные квоты на некоторые виды продукции.
В сентябре в ЕС отменили запрет на удобрения из России. Но лишь формально. "Это такая хитрая ситуация, когда вроде прямых санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, фрахтом судов, проводкой денег, страхованием", — прокомментировал тогда это решение Владимир Путин.
В условиях санкций на акционеров и руководителей российских химкомпаний поставки минеральных удобрений в Европу снизились на десять процентов. Но доходы увеличились на 70% — до 16,7 миллиарда долларов (данные за январь — октябрь).
Дело в том, что сбыт переориентировали на Азию. Продукцию направили в Китай, Индию, Турцию, Вьетнам, а также Бангладеш, Таиланд, Бирму, Камбоджу, Индонезию. Несмотря на частичное освобождение от западных ограничений, Москва продолжает искать альтернативных покупателей.
"Очевидно, что такие страны, как Индия, стали главными бенефициарами", — отметил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Йозеф Шмидхубер.
Европейские же фермеры страдали от дефицита и платили втридорога, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
По мнению Financial Times, в этом году Россия едва ли "продолжит получать выгоду от высоких цен". "Недавнее падение котировок газа в Европе из-за теплой погоды удешевило удобрения", — указывает издание.
"Производство в Европе становится рентабельным, — цитирует газета Криса Лоусона из консалтинговой компании CRU. — Глобальных запасов азота хватает, и мы ждем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий".
Однако такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. В 2023-м экспорт азотных и фосфорных удобрений вполне способен достичь уровня 2021-го, калийных — компенсировать прошлогодний провал, считают эксперты.
ЕС не стоит рассчитывать на низкие цены из-за временного удешевления голубого топлива и перезапуска химических производств.
"Новые закупки газа толкнут котировки вверх, и предприятия снова урежут мощности. По цепочке подорожают агрохимикаты, а в конечном счете — продукты питания", — уверен Хазанов.
Выходом, замечает он, могло бы стать полное снятие санкций с акционеров и руководителей российских химических компаний, восстановление сотрудничества с западными банками и логистическими операторами. Но пока в Евросоюзе до этого не додумались.