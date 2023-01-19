https://ria.ru/20230119/udobreniya-1845813910.html

Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта

Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта - РИА Новости, 19.01.2023

Россия получила рекордную прибыль от экспорта ключевого продукта

На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T13:06

экономика

россия

европа

евросоюз

всемирный банк

санкции в отношении россии

минеральные удобрения

природный газ

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне дорогого газа и антироссийских санкций взлетели цены на удобрения, возник дефицит. Многие химические заводы в Европе закрылись, не выдержав затрат на топливо. При этом экспорт из России упал до минимума, сельхозпродукция подорожала. Доходы же Москвы от реализации агрохимикатов в минувшем году увеличились на 70%, несмотря на сокращение продаж. Вместо ЕС важнейшее сырье теперь попадает в другие регионы.Сокращение производстваЭнергокризис ударил и по химической отрасли Европы. Производство аммиака — ключевого элемента азотных удобрений — упало.Так, урезать мощности на 40% пришлось лидеру рынка, норвежской Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода, частично остановилась и немецкая BASF. По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80% затрат в этом сегменте индустрии приходится на газ.Кроме того, цены на калий подскочили из-за западных санкций против Белоруссии — ведущего производителя питательных веществ для сельскохозяйственных культур.Острый дефицитНа рынке возник острый дефицит удобрений. Сбылись прогнозы Всемирного банка, предрекавшего 70-процентное подорожание — рекорд за 70 лет.Российский экспорт азотных, фосфорных и калийных удобрений сократился, уменьшив мировые запасы на 15 процентов. Однако с 23 мая 2022-го правительство расширило шестимесячные квоты на некоторые виды продукции.Огромные доходыВ условиях санкций на акционеров и руководителей российских химкомпаний поставки минеральных удобрений в Европу снизились на десять процентов. Но доходы увеличились на 70% — до 16,7 миллиарда долларов (данные за январь — октябрь)."Очевидно, что такие страны, как Индия, стали главными бенефициарами", — отметил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Йозеф Шмидхубер.Европейские же фермеры страдали от дефицита и платили втридорога, говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Излишние ожиданияПо мнению Financial Times, в этом году Россия едва ли "продолжит получать выгоду от высоких цен". "Недавнее падение котировок газа в Европе из-за теплой погоды удешевило удобрения", — указывает издание."Производство в Европе становится рентабельным, — цитирует газета Криса Лоусона из консалтинговой компании CRU. — Глобальных запасов азота хватает, и мы ждем дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий".Однако такие ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. В 2023-м экспорт азотных и фосфорных удобрений вполне способен достичь уровня 2021-го, калийных — компенсировать прошлогодний провал, считают эксперты.ЕС не стоит рассчитывать на низкие цены из-за временного удешевления голубого топлива и перезапуска химических производств.Выходом, замечает он, могло бы стать полное снятие санкций с акционеров и руководителей российских химических компаний, восстановление сотрудничества с западными банками и логистическими операторами. Но пока в Евросоюзе до этого не додумались.

https://ria.ru/20230118/eksport-1845732368.html

https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, евросоюз, всемирный банк, санкции в отношении россии, минеральные удобрения, природный газ, энергетический кризис