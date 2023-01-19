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Учение спасательных подразделений стран ОДКБ пройдет в Белоруссии

Учение спасательных подразделений стран ОДКБ пройдет в Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2023

Учение спасательных подразделений стран ОДКБ пройдет в Белоруссии

В этом году в Белоруссии состоится учение спасательных подразделений стран ОДКБ "Скала-2023", сообщил белорусский министр по чрезвычайным ситуациям Вадим... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:57

2023-01-19T15:57

2023-01-19T15:57

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. В этом году в Белоруссии состоится учение спасательных подразделений стран ОДКБ "Скала-2023", сообщил белорусский министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. "В 2023 году на территории нашей страны состоится учение спасательных подразделений государств - членов ОДКБ "Скала-2023". Оно будет направлено на повышение согласованности совместных действий при реагировании на комплексные чрезвычайные ситуации. Кроме того, мы будем работать над повышением эффективности оперативного управления при чрезвычайных ситуациях", - цитирует Синявского Белта. В частности, речь идет об улучшении взаимодействия между национальными центрами управления в кризисных ситуациях, совершенствовании их технических и технологических возможностей. Не менее важной составляющей станет подготовка спасателей к проведению аварийно-спасательных работ высокой сложности, пояснил министр. Самое пристальное внимание будет уделяться отработке навыков коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, отметил глава спасательного ведомства.

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