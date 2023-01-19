https://ria.ru/20230119/ubiystvo-1845895700.html

СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново

СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново - РИА Новости, 19.01.2023

СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново

Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:46

2023-01-19T10:46

2023-01-19T10:47

происшествия

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Как сообщалось ранее, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ. Некоторые Telegram-каналы и СМИ выдвинули версию возможного заказного убийства. "По предварительным данным, убийство носит бытовой характер", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833082751.html

иваново

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)