https://ria.ru/20230119/ubiystvo-1845895700.html
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново - РИА Новости, 19.01.2023
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново
Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:46
2023-01-19T10:46
2023-01-19T10:47
происшествия
иваново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Как сообщалось ранее, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ. Некоторые Telegram-каналы и СМИ выдвинули версию возможного заказного убийства. "По предварительным данным, убийство носит бытовой характер", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833082751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:46 19.01.2023 (обновлено: 10:47 19.01.2023)
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново
СК предположил, что убийство мужчины на улице в Иваново носит бытовой характер
РЯЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Как сообщалось ранее, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ. Некоторые Telegram-каналы и СМИ выдвинули версию возможного заказного убийства.
"По предварительным данным, убийство носит бытовой характер", - сообщили в СУСК.