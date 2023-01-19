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СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново - РИА Новости, 19.01.2023
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СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново - РИА Новости, 19.01.2023
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново
Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:46
2023-01-19T10:47
происшествия
иваново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Как сообщалось ранее, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ. Некоторые Telegram-каналы и СМИ выдвинули версию возможного заказного убийства. "По предварительным данным, убийство носит бытовой характер", - сообщили в СУСК.
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происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:46 19.01.2023 (обновлено: 10:47 19.01.2023)
 
СК предполагает бытовой характер убийства мужчины в Иваново

СК предположил, что убийство мужчины на улице в Иваново носит бытовой характер

© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской областиНа улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
На улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской области
На улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Убийство на улице в Иваново, где застрелили мужчину, по предварительным данным, носит бытовой характер, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Как сообщалось ранее, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ. Некоторые Telegram-каналы и СМИ выдвинули версию возможного заказного убийства.
"По предварительным данным, убийство носит бытовой характер", - сообщили в СУСК.
Сотрудники ГСУ СК России по городу Москве на месте убийства водителя такси во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 14:13
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
 
ПроисшествияИвановоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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