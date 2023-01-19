https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html

Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой

Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 19.01.2023

Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой

Низкий сезон — лучшее время для знакомства с непляжной Турцией, уверены туроператоры. Нет изнуряющей жары и толп у достопримечательностей, дешевле развлечения и РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:01

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Низкий сезон — лучшее время для знакомства с непляжной Турцией, уверены туроператоры. Нет изнуряющей жары и толп у достопримечательностей, дешевле развлечения и отели. О том, куда поехать отдохнуть телом и душой, а куда — за новыми впечатлениями, что попробовать и как сэкономить на путешествии, — в материале РИА Новости.Культурный центрТуристы зимой чаще всего выбирают Стамбул, отмечают в пресс-службе сервиса "Слетать.ру".Спрос на экскурсионные программы по Турции ниже, чем на пляжный отдых, но он "возвратный", говорит руководитель PR-отдела компании FUN&SUN Ольга Иванова."Сюда приезжают снова и снова — и каждый раз приятно удивляются", — поясняет она.Иванова рекомендует начать знакомство со Стамбулом с исторического района Султанахмет — осмотреть мечети Святой Софии, Голубую и Сулеймание, дворец Топкапы. Загляните на Гранд-базар — тут всегда шумно, многолюдно, суетливо.В соседнем районе Бейоглу спокойнее, уютнее. Поднимитесь на Галатскую башню, прогуляйтесь по туристической улице Истикляль и прокатитесь на легендарном красном ретротрамвайчике.Зимой особенно актуальны термальные источники Ялова, что в 80 километрах от города. Туда ездят не только иностранцы, но и местные, рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Там, помимо бассейна с 40-градусной водой, есть хаммам, ванны султана, зоны отдыха, кафе, отели.Если останется время, доберитесь до азиатской части города — района Кадыкей, Принцевых островов. Или совершите морскую прогулку по Босфору: с воды Стамбул выглядит совершенно иначе. Билеты на паром продаются на причале у Галатского моста.По хаммамам и магазинамДаже если с Босфора дует промозглый ветер, а с неба не прекращает лить дождь, отдых это не испортит. В неподходящую для прогулок погоду можно заняться, например, шопингом.Особенно выгодно приезжать за покупками сейчас, когда курс рубля к лире — всего 3,6 (год назад доходило до шести). К тому же до конца февраля в магазинах продолжаются распродажи.Торговых центров много — Forum Istambul, Istinye Park, Cevahir. Обратите внимание на местные бренды LC Waikiki, Koton, Twist, Flo.После шопинга отправляйтесь в хаммам: их в Стамбуле несколько сотен. В туристических вроде "Чемберлиташа" вход стоит 685 лир (почти 2500 рублей), а если добавить к этому пенный массаж и пилинг кесе, выйдет не меньше тысячи (3640 рублей).Так что лучше выбирать места, куда ходят местные. В хаммамах "Кадирга", "Сифа" полный пакет обойдется в 150 лир (550 рублей). Правда, сотрудники зачастую не владеют английским.И имейте в виду, что в Турции почти нет общих залов: мужчины и женщины, как правило, парятся отдельно. Берите с собой полотенце и тапочки, иначе придется доплачивать за одноразовые.Гастрономия по-турецкиПомимо кебабов, бараньих вырезок и ребрышек, организатор индивидуальных туров Ирен Здоровенина советует попробовать местные крем-супы (например, из чечевицы). Самый широкий выбор первых блюд — в кафе Karaköy Çorba Evi.Владелец компании Navis Tour Яшар Исмаил рекомендует келле-пача (суп из головы и ног барана) и бейран чорбасы (из мозга барана). "Да, звучит не очень аппетитно, но, поверьте, вкус великолепный", — утверждает он.Турецкий кофе вкусный везде. Обратите внимание и на десерты — кюнефе (сладкое тесто с сыром), татлысы (запеченная в сиропе тыква) и, конечно же, дондурму — местное тянущееся мороженое. Гастросувениры — в кондитерской Haci Bekir: за халвой, рахат-лукумом и шербетом тут выстраиваются очереди.Особого внимания заслуживает стамбульский стритфуд: бублики с кунжутом, жареные каштаны, балык экмек (бутерброды с рыбой), пиде (лодочки с разными начинками) — все это продают практически на каждом шагу.На большом воздушном шареПользуется спросом у туроператоров и зимний отдых в Каппадокии. Путешественников, приезжающих сюда не в сезон, ждут приятные бонусы: демократичные цены и скидки как на проживание, так и на развлекательные мероприятия, отсутствие толп и длинных очередей, комфортная погода, подчеркивают в пресс-службе "Слетать.ру".Если летом часовой полет на воздушном шаре стоит от 250 евро (18 500 рублей), то зимой можно уложиться в 120 (8800). Это с трансфером от отеля до взлетной площадки, бокалом шампанского после приземления и сертификатом воздухоплавателя.Чтобы гарантированно увидеть красоту Каппадокии с высоты, приезжайте сюда минимум на четыре дня: из-за ветра полеты нередко отменяют, предупреждает гид Анастасия Мануйло.Регион богат на достопримечательности: тут есть подземные города Каймаклы и Деринкую, музей под открытым небом Гереме и Долина ведьминых труб с "каменными грибами" — символом Каппадокии.Анастасия также советует посетить крепость Учхисар — самую высокую точку региона (1400 метров над уровнем моря) и "пещерную бабушку". "Ей 95 лет, и она до сих пор живет в пещере, которая досталась ей по наследству. Угостит кофе или чаем", — уточняет гид. Но договариваться нужно заранее.И обязательно проведите хотя бы одну ночь в пещерном отеле. Комнаты вырублены прямо в горной породе. Двухместный номер зимой — 20 евро (1470 рублей) в сутки.Природа и историяЯшар Исмаил рекомендует экскурсии по древним городам Эфес и Фаселис, руинам Трои. В маршрут стоит включить и Демре."Там находится церковь Святого Николая, — говорит Ирен Здоровенина. — Для некоторых туристов тот факт, что христианство распространялось в том числе с территории современной Турции, становится открытием".Приверженцы активного отдыха по достоинству оценят Эрджияс — горнолыжный курорт прямо на вулкане, а любители спа — геотермальные источники Памуккале."Температура воды в травертинах — плюс 36, поэтому купаться комфортно и зимой", — уточняет Яшар.Удобнее всего ездить на экскурсии из Антальи: для большинства интересных мест не больше 150 километров от города."Золотое кольцо Турции"У туроператоров есть и комбинированные программы с посещением сразу нескольких городов. Например, "Золотой маршрут Турции" у FUN&SUN.За восемь дней вы побываете в Стамбуле, Каппадокии, Памуккале, на развалинах античного Иераполиса, в религиозном центре страны — городе Конья, в Анкаре и первой столице Великой Османской империи — Бурсе. Цена — от 30 тысяч рублей с человека."Это один из самых популярных и насыщенных маршрутов", — отмечает Ольга Иванова.Есть подобные предложения и в "Интуристе". "Для тех, кто хочет все и сразу, — наш экскурсионный продукт "Золотое кольцо Турции". За неделю вы осмотрите самые известные города, поживете в пещерном отеле и подниметесь в небо на воздушном шаре", — рассказывает Дарья Домостроева.С перелетом это обойдется в 38 750 рублей с человека, добавляет она. Для поездки нужен лишь загранпаспорт: все ковидные ограничения в стране отменили.Если планировать подобный маршрут самостоятельно, вряд ли уложитесь в такой бюджет. Одни только авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — минимум 20 тысяч.Добавьте сюда страховку, трансферы или аренду авто, проживание, питание — получится немало. Выгоднее обращаться к туроператорам.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

маршруты - туризм, стамбул, турция, туризм, куда можно лететь, отдых на море