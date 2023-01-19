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Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
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Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой
Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 19.01.2023
Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой
Низкий сезон — лучшее время для знакомства с непляжной Турцией, уверены туроператоры. Нет изнуряющей жары и толп у достопримечательностей, дешевле развлечения и РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:01
туризм
маршруты - туризм
стамбул
турция
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Низкий сезон — лучшее время для знакомства с непляжной Турцией, уверены туроператоры. Нет изнуряющей жары и толп у достопримечательностей, дешевле развлечения и отели. О том, куда поехать отдохнуть телом и душой, а куда — за новыми впечатлениями, что попробовать и как сэкономить на путешествии, — в материале РИА Новости.Культурный центрТуристы зимой чаще всего выбирают Стамбул, отмечают в пресс-службе сервиса "Слетать.ру".Спрос на экскурсионные программы по Турции ниже, чем на пляжный отдых, но он "возвратный", говорит руководитель PR-отдела компании FUN&amp;SUN Ольга Иванова."Сюда приезжают снова и снова — и каждый раз приятно удивляются", — поясняет она.Иванова рекомендует начать знакомство со Стамбулом с исторического района Султанахмет — осмотреть мечети Святой Софии, Голубую и Сулеймание, дворец Топкапы. Загляните на Гранд-базар — тут всегда шумно, многолюдно, суетливо.В соседнем районе Бейоглу спокойнее, уютнее. Поднимитесь на Галатскую башню, прогуляйтесь по туристической улице Истикляль и прокатитесь на легендарном красном ретротрамвайчике.Зимой особенно актуальны термальные источники Ялова, что в 80 километрах от города. Туда ездят не только иностранцы, но и местные, рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Там, помимо бассейна с 40-градусной водой, есть хаммам, ванны султана, зоны отдыха, кафе, отели.Если останется время, доберитесь до азиатской части города — района Кадыкей, Принцевых островов. Или совершите морскую прогулку по Босфору: с воды Стамбул выглядит совершенно иначе. Билеты на паром продаются на причале у Галатского моста.По хаммамам и магазинамДаже если с Босфора дует промозглый ветер, а с неба не прекращает лить дождь, отдых это не испортит. В неподходящую для прогулок погоду можно заняться, например, шопингом.Особенно выгодно приезжать за покупками сейчас, когда курс рубля к лире — всего 3,6 (год назад доходило до шести). К тому же до конца февраля в магазинах продолжаются распродажи.Торговых центров много — Forum Istambul, Istinye Park, Cevahir. Обратите внимание на местные бренды LC Waikiki, Koton, Twist, Flo.После шопинга отправляйтесь в хаммам: их в Стамбуле несколько сотен. В туристических вроде "Чемберлиташа" вход стоит 685 лир (почти 2500 рублей), а если добавить к этому пенный массаж и пилинг кесе, выйдет не меньше тысячи (3640 рублей).Так что лучше выбирать места, куда ходят местные. В хаммамах "Кадирга", "Сифа" полный пакет обойдется в 150 лир (550 рублей). Правда, сотрудники зачастую не владеют английским.И имейте в виду, что в Турции почти нет общих залов: мужчины и женщины, как правило, парятся отдельно. Берите с собой полотенце и тапочки, иначе придется доплачивать за одноразовые.Гастрономия по-турецкиПомимо кебабов, бараньих вырезок и ребрышек, организатор индивидуальных туров Ирен Здоровенина советует попробовать местные крем-супы (например, из чечевицы). Самый широкий выбор первых блюд — в кафе Karaköy Çorba Evi.Владелец компании Navis Tour Яшар Исмаил рекомендует келле-пача (суп из головы и ног барана) и бейран чорбасы (из мозга барана). "Да, звучит не очень аппетитно, но, поверьте, вкус великолепный", — утверждает он.Турецкий кофе вкусный везде. Обратите внимание и на десерты — кюнефе (сладкое тесто с сыром), татлысы (запеченная в сиропе тыква) и, конечно же, дондурму — местное тянущееся мороженое. Гастросувениры — в кондитерской Haci Bekir: за халвой, рахат-лукумом и шербетом тут выстраиваются очереди.Особого внимания заслуживает стамбульский стритфуд: бублики с кунжутом, жареные каштаны, балык экмек (бутерброды с рыбой), пиде (лодочки с разными начинками) — все это продают практически на каждом шагу.На большом воздушном шареПользуется спросом у туроператоров и зимний отдых в Каппадокии. Путешественников, приезжающих сюда не в сезон, ждут приятные бонусы: демократичные цены и скидки как на проживание, так и на развлекательные мероприятия, отсутствие толп и длинных очередей, комфортная погода, подчеркивают в пресс-службе "Слетать.ру".Если летом часовой полет на воздушном шаре стоит от 250 евро (18 500 рублей), то зимой можно уложиться в 120 (8800). Это с трансфером от отеля до взлетной площадки, бокалом шампанского после приземления и сертификатом воздухоплавателя.Чтобы гарантированно увидеть красоту Каппадокии с высоты, приезжайте сюда минимум на четыре дня: из-за ветра полеты нередко отменяют, предупреждает гид Анастасия Мануйло.Регион богат на достопримечательности: тут есть подземные города Каймаклы и Деринкую, музей под открытым небом Гереме и Долина ведьминых труб с "каменными грибами" — символом Каппадокии.Анастасия также советует посетить крепость Учхисар — самую высокую точку региона (1400 метров над уровнем моря) и "пещерную бабушку". "Ей 95 лет, и она до сих пор живет в пещере, которая досталась ей по наследству. Угостит кофе или чаем", — уточняет гид. Но договариваться нужно заранее.И обязательно проведите хотя бы одну ночь в пещерном отеле. Комнаты вырублены прямо в горной породе. Двухместный номер зимой — 20 евро (1470 рублей) в сутки.Природа и историяЯшар Исмаил рекомендует экскурсии по древним городам Эфес и Фаселис, руинам Трои. В маршрут стоит включить и Демре."Там находится церковь Святого Николая, — говорит Ирен Здоровенина. — Для некоторых туристов тот факт, что христианство распространялось в том числе с территории современной Турции, становится открытием".Приверженцы активного отдыха по достоинству оценят Эрджияс — горнолыжный курорт прямо на вулкане, а любители спа — геотермальные источники Памуккале."Температура воды в травертинах — плюс 36, поэтому купаться комфортно и зимой", — уточняет Яшар.Удобнее всего ездить на экскурсии из Антальи: для большинства интересных мест не больше 150 километров от города."Золотое кольцо Турции"У туроператоров есть и комбинированные программы с посещением сразу нескольких городов. Например, "Золотой маршрут Турции" у FUN&amp;SUN.За восемь дней вы побываете в Стамбуле, Каппадокии, Памуккале, на развалинах античного Иераполиса, в религиозном центре страны — городе Конья, в Анкаре и первой столице Великой Османской империи — Бурсе. Цена — от 30 тысяч рублей с человека."Это один из самых популярных и насыщенных маршрутов", — отмечает Ольга Иванова.Есть подобные предложения и в "Интуристе". "Для тех, кто хочет все и сразу, — наш экскурсионный продукт "Золотое кольцо Турции". За неделю вы осмотрите самые известные города, поживете в пещерном отеле и подниметесь в небо на воздушном шаре", — рассказывает Дарья Домостроева.С перелетом это обойдется в 38 750 рублей с человека, добавляет она. Для поездки нужен лишь загранпаспорт: все ковидные ограничения в стране отменили.Если планировать подобный маршрут самостоятельно, вряд ли уложитесь в такой бюджет. Одни только авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — минимум 20 тысяч.Добавьте сюда страховку, трансферы или аренду авто, проживание, питание — получится немало. Выгоднее обращаться к туроператорам.
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2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
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маршруты - туризм, стамбул, турция, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Маршруты - Туризм, Стамбул, Турция, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
08:00 19.01.2023 (обновлено: 08:01 19.01.2023)
 

Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой

© iStock.com / sertsТрамвай на улице Истикляль в Стамбуле
Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© iStock.com / serts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Низкий сезон — лучшее время для знакомства с непляжной Турцией, уверены туроператоры. Нет изнуряющей жары и толп у достопримечательностей, дешевле развлечения и отели. О том, куда поехать отдохнуть телом и душой, а куда — за новыми впечатлениями, что попробовать и как сэкономить на путешествии, — в материале РИА Новости.

Культурный центр

Туристы зимой чаще всего выбирают Стамбул, отмечают в пресс-службе сервиса "Слетать.ру".
Спрос на экскурсионные программы по Турции ниже, чем на пляжный отдых, но он "возвратный", говорит руководитель PR-отдела компании FUN&SUN Ольга Иванова.
© AFP 2023 / Ozan Kose

Прохожие у продавца каштанов в Стамбуле

Люди проходят мимо продавца каштанов в районе Эминёню в Стамбуле
1 из 3

Прохожие у продавца каштанов в Стамбуле

© AFP 2023 / Ozan Kose
© AFP 2023 / Ozan KoseРыбаки на Галатском мосту в Стамбуле
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле
2 из 3
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле
© AFP 2023 / Ozan Kose
© AFP 2023 / Ozan Kose

Уличный торговец продает традиционные турецкие бублики в стамбульском районе Балат

Уличный торговец продает традиционные турецкие бублики Симит в стамбульском районе Балат
3 из 3

Уличный торговец продает традиционные турецкие бублики в стамбульском районе Балат

© AFP 2023 / Ozan Kose
1 из 3

Прохожие у продавца каштанов в Стамбуле

© AFP 2023 / Ozan Kose
2 из 3
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле
© AFP 2023 / Ozan Kose
3 из 3

Уличный торговец продает традиционные турецкие бублики в стамбульском районе Балат

© AFP 2023 / Ozan Kose
"Сюда приезжают снова и снова — и каждый раз приятно удивляются", — поясняет она.
Иванова рекомендует начать знакомство со Стамбулом с исторического района Султанахмет — осмотреть мечети Святой Софии, Голубую и Сулеймание, дворец Топкапы. Загляните на Гранд-базар — тут всегда шумно, многолюдно, суетливо.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле

Мечеть Айя-София в Стамбуле
1 из 4

Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Туристы отдыхают на скамейках у Голубой мечети (мечеть Султанахмет) в Стамбуле

Люди отдыхают на скамейках в парке СултанАхмед, расположенном у Голубой Мечети в Стамбуле
2 из 4

Туристы отдыхают на скамейках у Голубой мечети (мечеть Султанахмет) в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Внутреннее убранство мечети Сулеймание в Стамбуле

Внутреннее убранство мечети Сулеймание в Стамбуле
3 из 4

Внутреннее убранство мечети Сулеймание в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© iStock.com / RuslanKaln

Интерьер дворца Топкапы в Стамбуле

Интерьер дворца Топкапы в Стамбуле
4 из 4

Интерьер дворца Топкапы в Стамбуле

© iStock.com / RuslanKaln
1 из 4

Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Туристы отдыхают на скамейках у Голубой мечети (мечеть Султанахмет) в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Внутреннее убранство мечети Сулеймание в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 4

Интерьер дворца Топкапы в Стамбуле

© iStock.com / RuslanKaln
В соседнем районе Бейоглу спокойнее, уютнее. Поднимитесь на Галатскую башню, прогуляйтесь по туристической улице Истикляль и прокатитесь на легендарном красном ретротрамвайчике.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Девушка на смотровой площадке Галатской башни в Стамбуле

Девушка на смотровой площадке Галатской башни в Стамбуле
1 из 3

Девушка на смотровой площадке Галатской башни в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кемаль Аслан / Перейти в медиабанк

Пустая улица рядом с Галатской башней в Стамбуле

Улица рядом с башней Галата в Стамбуле
2 из 3

Пустая улица рядом с Галатской башней в Стамбуле

© РИА Новости / Кемаль Аслан
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц Стамбула

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц Стамбула
3 из 3

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц Стамбула

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Девушка на смотровой площадке Галатской башни в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Пустая улица рядом с Галатской башней в Стамбуле

© РИА Новости / Кемаль Аслан
Перейти в медиабанк
3 из 3

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц Стамбула

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Зимой особенно актуальны термальные источники Ялова, что в 80 километрах от города. Туда ездят не только иностранцы, но и местные, рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Там, помимо бассейна с 40-градусной водой, есть хаммам, ванны султана, зоны отдыха, кафе, отели.
© AP Photo / Francisco SecoПаромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция
Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция
Если останется время, доберитесь до азиатской части города — района Кадыкей, Принцевых островов. Или совершите морскую прогулку по Босфору: с воды Стамбул выглядит совершенно иначе. Билеты на паром продаются на причале у Галатского моста.

По хаммамам и магазинам

Даже если с Босфора дует промозглый ветер, а с неба не прекращает лить дождь, отдых это не испортит. В неподходящую для прогулок погоду можно заняться, например, шопингом.
Особенно выгодно приезжать за покупками сейчас, когда курс рубля к лире — всего 3,6 (год назад доходило до шести). К тому же до конца февраля в магазинах продолжаются распродажи.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Магазин одежды на Гранд-базаре в Стамбуле

Магазин одежды на гранд базаре в Стамбуле
1 из 3

Магазин одежды на Гранд-базаре в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Манекен в витрине ювелирного магазина в Стамбуле

Манекен в витрине ювелирного магазина в Стамбуле
2 из 3

Манекен в витрине ювелирного магазина в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Лампады на одной из улиц в Анталье

Лампады на одной из улиц в Анталье
3 из 3

Лампады на одной из улиц в Анталье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Магазин одежды на Гранд-базаре в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Манекен в витрине ювелирного магазина в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Лампады на одной из улиц в Анталье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Торговых центров много — Forum Istambul, Istinye Park, Cevahir. Обратите внимание на местные бренды LC Waikiki, Koton, Twist, Flo.
После шопинга отправляйтесь в хаммам: их в Стамбуле несколько сотен. В туристических вроде "Чемберлиташа" вход стоит 685 лир (почти 2500 рублей), а если добавить к этому пенный массаж и пилинг кесе, выйдет не меньше тысячи (3640 рублей).
Так что лучше выбирать места, куда ходят местные. В хаммамах "Кадирга", "Сифа" полный пакет обойдется в 150 лир (550 рублей). Правда, сотрудники зачастую не владеют английским.
CC BY-SA 3.0 / Nevit Dilmen / Хаммам
Хаммам - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Nevit Dilmen /
Хаммам
И имейте в виду, что в Турции почти нет общих залов: мужчины и женщины, как правило, парятся отдельно. Берите с собой полотенце и тапочки, иначе придется доплачивать за одноразовые.

Гастрономия по-турецки

Помимо кебабов, бараньих вырезок и ребрышек, организатор индивидуальных туров Ирен Здоровенина советует попробовать местные крем-супы (например, из чечевицы). Самый широкий выбор первых блюд — в кафе Karaköy Çorba Evi.
© Depositphotos.com / philipus Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
1 из 3
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
© Depositphotos.com / philipus
© Depositphotos.com / lenyvavsha

Пиде, или турецкая пицца

Пиде
2 из 3

Пиде, или турецкая пицца

© Depositphotos.com / lenyvavsha
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Сотрудник одного из кафе Стамбула накладывает еду в тарелку для посетителей

Сотрудник одного из кафе Стамбула накладывает еду в тарелку для посетителей
3 из 3

Сотрудник одного из кафе Стамбула накладывает еду в тарелку для посетителей

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
© Depositphotos.com / philipus
2 из 3

Пиде, или турецкая пицца

© Depositphotos.com / lenyvavsha
3 из 3

Сотрудник одного из кафе Стамбула накладывает еду в тарелку для посетителей

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Владелец компании Navis Tour Яшар Исмаил рекомендует келле-пача (суп из головы и ног барана) и бейран чорбасы (из мозга барана). "Да, звучит не очень аппетитно, но, поверьте, вкус великолепный", — утверждает он.
Турецкий кофе вкусный везде. Обратите внимание и на десерты — кюнефе (сладкое тесто с сыром), татлысы (запеченная в сиропе тыква) и, конечно же, дондурму — местное тянущееся мороженое. Гастросувениры — в кондитерской Haci Bekir: за халвой, рахат-лукумом и шербетом тут выстраиваются очереди.
© Depositphotos.com / WirestockТрадиционный турецкий кофе
Традиционный турецкий кофе
1 из 5
Традиционный турецкий кофе
© Depositphotos.com / Wirestock
© iStock.com / ozgurcoskun

Турецкий десерт кюнефе

Кюнефе
2 из 5

Турецкий десерт кюнефе

© iStock.com / ozgurcoskun
© iStock.com / tacstef

Турецкий десерт из тыквы кабак татлысы

Кабак татлысы
3 из 5

Турецкий десерт из тыквы кабак татлысы

© iStock.com / tacstef
© iStock.com / JackFТурецкий лукум
Турецкий лукум
4 из 5
Турецкий лукум
© iStock.com / JackF
© Depositphotos.com / hskoken

Рахат-лукум

Лукум
5 из 5

Рахат-лукум

© Depositphotos.com / hskoken
1 из 5
Традиционный турецкий кофе
© Depositphotos.com / Wirestock
2 из 5

Турецкий десерт кюнефе

© iStock.com / ozgurcoskun
3 из 5

Турецкий десерт из тыквы кабак татлысы

© iStock.com / tacstef
4 из 5
Турецкий лукум
© iStock.com / JackF
5 из 5

Рахат-лукум

© Depositphotos.com / hskoken
Особого внимания заслуживает стамбульский стритфуд: бублики с кунжутом, жареные каштаны, балык экмек (бутерброды с рыбой), пиде (лодочки с разными начинками) — все это продают практически на каждом шагу.

На большом воздушном шаре

Пользуется спросом у туроператоров и зимний отдых в Каппадокии. Путешественников, приезжающих сюда не в сезон, ждут приятные бонусы: демократичные цены и скидки как на проживание, так и на развлекательные мероприятия, отсутствие толп и длинных очередей, комфортная погода, подчеркивают в пресс-службе "Слетать.ру".
© iStock.com / komyvgoryВоздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии
1 из 3
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / komyvgory
© iStock.com / Seckin OzturkДолина Дервент в Каппадокии
Долина Дервент в Каппадокии
2 из 3
Долина Дервент в Каппадокии
© iStock.com / Seckin Ozturk
© iStock.com / 1001slide

Долина ведьминых труб в Каппадокии

Долина ведьминых труб в Каппадокии
3 из 3

Долина ведьминых труб в Каппадокии

© iStock.com / 1001slide
1 из 3
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / komyvgory
2 из 3
Долина Дервент в Каппадокии
© iStock.com / Seckin Ozturk
3 из 3

Долина ведьминых труб в Каппадокии

© iStock.com / 1001slide
Если летом часовой полет на воздушном шаре стоит от 250 евро (18 500 рублей), то зимой можно уложиться в 120 (8800). Это с трансфером от отеля до взлетной площадки, бокалом шампанского после приземления и сертификатом воздухоплавателя.
Чтобы гарантированно увидеть красоту Каппадокии с высоты, приезжайте сюда минимум на четыре дня: из-за ветра полеты нередко отменяют, предупреждает гид Анастасия Мануйло.
Регион богат на достопримечательности: тут есть подземные города Каймаклы и Деринкую, музей под открытым небом Гереме и Долина ведьминых труб с "каменными грибами" — символом Каппадокии.
© iStock.com / Natalia Moroz

Подземный город Деринкую, Каппадокия

Подземный город Деринкую, Каппадокия
1 из 3

Подземный город Деринкую, Каппадокия

© iStock.com / Natalia Moroz
© iStock.com / ABBPhoto

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия
2 из 3

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / ABBPhoto
© iStock.com / komyvgory

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия
3 из 3

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / komyvgory
1 из 3

Подземный город Деринкую, Каппадокия

© iStock.com / Natalia Moroz
2 из 3

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / ABBPhoto
3 из 3

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / komyvgory
Анастасия также советует посетить крепость Учхисар — самую высокую точку региона (1400 метров над уровнем моря) и "пещерную бабушку". "Ей 95 лет, и она до сих пор живет в пещере, которая досталась ей по наследству. Угостит кофе или чаем", — уточняет гид. Но договариваться нужно заранее.
И обязательно проведите хотя бы одну ночь в пещерном отеле. Комнаты вырублены прямо в горной породе. Двухместный номер зимой — 20 евро (1470 рублей) в сутки.
© iStock.com / Inna ZabotnovaГереме
Гереме - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© iStock.com / Inna Zabotnova
Гереме

Природа и история

Яшар Исмаил рекомендует экскурсии по древним городам Эфес и Фаселис, руинам Трои. В маршрут стоит включить и Демре.
CC BY 2.0 / Rab Lawrence / Myra NecropolisДемре-Мира-Кекова
Демре-Мира-Кекова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY 2.0 / Rab Lawrence / Myra Necropolis
Демре-Мира-Кекова
"Там находится церковь Святого Николая, — говорит Ирен Здоровенина. — Для некоторых туристов тот факт, что христианство распространялось в том числе с территории современной Турции, становится открытием".
Приверженцы активного отдыха по достоинству оценят Эрджияс — горнолыжный курорт прямо на вулкане, а любители спа — геотермальные источники Памуккале.
© iStock.com / wildart

Памуккале, Турция

Памуккале
1 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / wildart
© iStock.com / Peacefoo

Памуккале, Турция

Памуккале
2 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / Peacefoo
© iStock.com / JackF

Памуккале, Турция

Памуккале
3 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / JackF
1 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / wildart
2 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / Peacefoo
3 из 3

Памуккале, Турция

© iStock.com / JackF
"Температура воды в травертинах — плюс 36, поэтому купаться комфортно и зимой", — уточняет Яшар.
Удобнее всего ездить на экскурсии из Антальи: для большинства интересных мест не больше 150 километров от города.

"Золотое кольцо Турции"

У туроператоров есть и комбинированные программы с посещением сразу нескольких городов. Например, "Золотой маршрут Турции" у FUN&SUN.
За восемь дней вы побываете в Стамбуле, Каппадокии, Памуккале, на развалинах античного Иераполиса, в религиозном центре страны — городе Конья, в Анкаре и первой столице Великой Османской империи — Бурсе. Цена — от 30 тысяч рублей с человека.
© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара
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Анкара
© iStock.com / Thankful Photography
© iStock.com / mycan

Город Конья в Турции

Город Конья
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Город Конья в Турции

© iStock.com / mycan
© iStock.com / delihayatТурецкий город Бурса зимой
Турецкий город Бурса зимой
3 из 3
Турецкий город Бурса зимой
© iStock.com / delihayat
1 из 3
Анкара
© iStock.com / Thankful Photography
2 из 3

Город Конья в Турции

© iStock.com / mycan
3 из 3
Турецкий город Бурса зимой
© iStock.com / delihayat
"Это один из самых популярных и насыщенных маршрутов", — отмечает Ольга Иванова.
Есть подобные предложения и в "Интуристе". "Для тех, кто хочет все и сразу, — наш экскурсионный продукт "Золотое кольцо Турции". За неделю вы осмотрите самые известные города, поживете в пещерном отеле и подниметесь в небо на воздушном шаре", — рассказывает Дарья Домостроева.
С перелетом это обойдется в 38 750 рублей с человека, добавляет она. Для поездки нужен лишь загранпаспорт: все ковидные ограничения в стране отменили.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анталья
Если планировать подобный маршрут самостоятельно, вряд ли уложитесь в такой бюджет. Одни только авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно — минимум 20 тысяч.
Добавьте сюда страховку, трансферы или аренду авто, проживание, питание — получится немало. Выгоднее обращаться к туроператорам.
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