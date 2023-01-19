https://ria.ru/20230119/tribunal-1845901120.html

В ЕП примут резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

В ЕП примут резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине - РИА Новости, 19.01.2023

В ЕП примут резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

Депутаты Европейского парламента в своей резолюции намерены призвать ЕС и государства-члены "добиваться создания специального международного трибунала" по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:05

2023-01-19T11:05

2023-01-19T11:05

специальная военная операция на украине

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евросоюз

европарламент

россия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в своей резолюции намерены призвать ЕС и государства-члены "добиваться создания специального международного трибунала" по Украине, говорится в распространенном проекте документа. Ожидается, что голосование по резолюции "О создании трибунала по преступлению агрессии против Украины" пройдет в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению евродепутатов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. "Европарламент подчеркивает срочную необходимость для ЕС и его стран-членов добиваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно через ООН, создания специального международного трибунала для судебного преследования за преступление агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России и ее союзниками", - говорится в документе. Депутаты также призывают институты Евросоюза добиваться международной поддержки инициативы создания "спецтрибунала" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. "Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности", - указали в ЕП, отметив, что орган должен обладать также полномочиями преследовать представителей высшего политического и военного руководства Белоруссии. "Подготовительная работа по специальному трибуналу должна начаться без промедления, сосредоточиться на создании его механизмов… Институты ЕС, в частности Еврокомиссия и европейская внешнеполитическая служба должны оказать поддержку в создании временной прокуратуры в качестве очень важного практического шага вперед в расследовании и судебном преследовании будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины", - указали депутаты. В Европарламенте также напомнили Киеву о необходимости официального вступления в Международный уголовный суд и ратификации Украиной Римского статута МУС и поправок к нему. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230119/mishel-1845885687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, европарламент, россия, украина