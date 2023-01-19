https://ria.ru/20230119/trevoga-1845961821.html
В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу
В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2023
В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:58
2023-01-19T13:58
2023-01-19T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
кировоградская область
украина
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в указанных регионах практически одновременно. Карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 13.37 (мск)", свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/trevoga-1845906312.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
13:58 19.01.2023 (обновлено: 14:47 19.01.2023)
В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в шести регионах