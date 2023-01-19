https://ria.ru/20230119/trevoga-1845961821.html

В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу

В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2023

В нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:58

2023-01-19T13:58

2023-01-19T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

кировоградская область

украина

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и в подконтрольной Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в указанных регионах практически одновременно. Карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 13.37 (мск)", свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230119/trevoga-1845906312.html

кировоградская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, кировоградская область, украина, вооруженные силы рф, киев