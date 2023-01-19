https://ria.ru/20230119/trevoga-1845870558.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:26
2023-01-19T07:26
2023-01-19T07:26
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно в 7.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу