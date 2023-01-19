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Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/territoriya-1845878076.html
Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, заявил Сальдо
Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.01.2023
Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, заявил Сальдо
Под контролем РФ на сегодня находится 75% территории Херсонской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:06
2023-01-19T09:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Под контролем РФ на сегодня находится 75% территории Херсонской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона, семь из девяти его городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения, особенно с учетом выезда населения и эвакуации с Правобережья, в том числе на Левобережье", - сказал Сальдо агентству. По его словам, также под контролем России находится западная часть Кинбурнской косы с несколькими населёнными пунктами, при Украине входившими в Николаевскую область. "Однако мы не успокоимся, пока не освободим всю Херсонщину и в первую очередь, конечно, Херсон. Для этого нужно проведение военной операции, соответствующие приказы военного командования и, главное, указания политического руководства", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
https://ria.ru/20230119/soledar-1845864336.html
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херсонская область , владимир сальдо, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
09:06 19.01.2023
 
Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, а также Кинбурнскую косу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПолигон ВС РФ
Полигон ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Под контролем РФ на сегодня находится 75% территории Херсонской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона, семь из девяти его городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения, особенно с учетом выезда населения и эвакуации с Правобережья, в том числе на Левобережье", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, также под контролем России находится западная часть Кинбурнской косы с несколькими населёнными пунктами, при Украине входившими в Николаевскую область.
"Однако мы не успокоимся, пока не освободим всю Херсонщину и в первую очередь, конечно, Херсон. Для этого нужно проведение военной операции, соответствующие приказы военного командования и, главное, указания политического руководства", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
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