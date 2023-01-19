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В Саранске модернизируют систему теплоснабжения - РИА Новости, 19.01.2023
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https://ria.ru/20230119/teplosnabzhenie-1846117795.html
В Саранске модернизируют систему теплоснабжения
В Саранске модернизируют систему теплоснабжения - РИА Новости, 19.01.2023
В Саранске модернизируют систему теплоснабжения
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Андреем Вагнером,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T21:40
2023-01-19T21:40
республика мордовия
саранск
артем здунов
т плюс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Андреем Вагнером, сообщает пресс-служба главы республики. "В рамках реализации соглашения с ПАО "Т Плюс" об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранск в 2022 году проведено 60 мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города общей стоимостью 380 миллионов рублей. На текущий год запланировано проведение 36 мероприятий общей стоимостью 843 миллиона рублей, что в 3,5 раза превысит объемы ранее направляемых на обновление теплосетевого комплекса инвестиций", - говорится в сообщении. Глава Мордовии отметил, что совместные инвестиционные программы, которые реализуются в республике, и объемы которых постоянно увеличиваются, необходимы для региона, и власти будут бороться за это финансирование. Здунов обозначил первоочередные совместные с "Т Плюс" планы по развитию на территории Саранска новой жилищной застройки, где будут сконцентрированы основные инвестиции компании. Кроме того, будет продолжена застройка микрорайона в северо-восточной части города – здесь предусмотрено строительство насосной станции и реконструкция 12 центральных тепловых пунктов для теплоснабжения квартала. В числе крупнейших проектов также – замена сетей отопления в поселке ТЭЦ-2, возведение теплотрасс для подключения новостроек в районе реки Тавла. Было отмечено, что тесное сотрудничество и участие в госпрограммах должно быть налажено с Фондом развития территорий. Речь также шла о вопросах тарифного регулирования и повышения платежной дисциплины. Ранее сообщалось, что Мордовия получит из Фонда национального благосостояния около 300 миллионов рублей на модернизацию теплосетей Саранска.
https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html
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саранск, артем здунов, т плюс
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Т Плюс
21:40 19.01.2023
 
В Саранске модернизируют систему теплоснабжения

Глава Мордовии Здунов сообщил о модернизации системы теплоснабжения в Саранске

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Андреем Вагнером, сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках реализации соглашения с ПАО "Т Плюс" об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранск в 2022 году проведено 60 мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города общей стоимостью 380 миллионов рублей. На текущий год запланировано проведение 36 мероприятий общей стоимостью 843 миллиона рублей, что в 3,5 раза превысит объемы ранее направляемых на обновление теплосетевого комплекса инвестиций", - говорится в сообщении.
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Глава Мордовии отметил, что совместные инвестиционные программы, которые реализуются в республике, и объемы которых постоянно увеличиваются, необходимы для региона, и власти будут бороться за это финансирование.
Здунов обозначил первоочередные совместные с "Т Плюс" планы по развитию на территории Саранска новой жилищной застройки, где будут сконцентрированы основные инвестиции компании. Кроме того, будет продолжена застройка микрорайона в северо-восточной части города – здесь предусмотрено строительство насосной станции и реконструкция 12 центральных тепловых пунктов для теплоснабжения квартала. В числе крупнейших проектов также – замена сетей отопления в поселке ТЭЦ-2, возведение теплотрасс для подключения новостроек в районе реки Тавла.
"Сегодня мы не только инвестируем средства в модернизацию своих активов, но также стремимся сделать производство и транспортировку тепловой энергии максимально технологичными. Комплексное обновление и внедрение современных технологий позволят компании достигнуть высочайшего качества услуг для жителей Саранска уже в ближайшие годы", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Т Плюс".
Было отмечено, что тесное сотрудничество и участие в госпрограммах должно быть налажено с Фондом развития территорий. Речь также шла о вопросах тарифного регулирования и повышения платежной дисциплины.
Ранее сообщалось, что Мордовия получит из Фонда национального благосостояния около 300 миллионов рублей на модернизацию теплосетей Саранска.
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Республика МордовияСаранскАртем ЗдуновТ Плюс
 
 
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