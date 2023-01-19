https://ria.ru/20230119/teplosnabzhenie-1846117795.html

В Саранске модернизируют систему теплоснабжения

В Саранске модернизируют систему теплоснабжения - РИА Новости, 19.01.2023

В Саранске модернизируют систему теплоснабжения

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Андреем Вагнером,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:40

2023-01-19T21:40

2023-01-19T21:40

республика мордовия

саранск

артем здунов

т плюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:262:4709:2910_1920x0_80_0_0_335f62ec8406723f197d682721e56941.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество в сфере развития системы теплоснабжения Саранска с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Андреем Вагнером, сообщает пресс-служба главы республики. "В рамках реализации соглашения с ПАО "Т Плюс" об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранск в 2022 году проведено 60 мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города общей стоимостью 380 миллионов рублей. На текущий год запланировано проведение 36 мероприятий общей стоимостью 843 миллиона рублей, что в 3,5 раза превысит объемы ранее направляемых на обновление теплосетевого комплекса инвестиций", - говорится в сообщении. Глава Мордовии отметил, что совместные инвестиционные программы, которые реализуются в республике, и объемы которых постоянно увеличиваются, необходимы для региона, и власти будут бороться за это финансирование. Здунов обозначил первоочередные совместные с "Т Плюс" планы по развитию на территории Саранска новой жилищной застройки, где будут сконцентрированы основные инвестиции компании. Кроме того, будет продолжена застройка микрорайона в северо-восточной части города – здесь предусмотрено строительство насосной станции и реконструкция 12 центральных тепловых пунктов для теплоснабжения квартала. В числе крупнейших проектов также – замена сетей отопления в поселке ТЭЦ-2, возведение теплотрасс для подключения новостроек в районе реки Тавла. Было отмечено, что тесное сотрудничество и участие в госпрограммах должно быть налажено с Фондом развития территорий. Речь также шла о вопросах тарифного регулирования и повышения платежной дисциплины. Ранее сообщалось, что Мордовия получит из Фонда национального благосостояния около 300 миллионов рублей на модернизацию теплосетей Саранска.

https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html

https://ria.ru/20221213/mordoviya-1838383945.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск, артем здунов, т плюс