https://ria.ru/20230119/tanki-1846089207.html

Прага опровергла переговоры о переносе поставок танков Leopard 2 для Киева

Прага опровергла переговоры о переносе поставок танков Leopard 2 для Киева - РИА Новости, 19.01.2023

Прага опровергла переговоры о переносе поставок танков Leopard 2 для Киева

Переговоров о том, чтобы Чехия согласилась с более поздними сроками поставок ей из Германии танков Leopard 2 в пользу Украины не было и Берлин этого не... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:09

2023-01-19T19:09

2023-01-19T19:09

в мире

яна чернохова

украина

нато

чехия

германия

leopard 2

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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Переговоров о том, чтобы Чехия согласилась с более поздними сроками поставок ей из Германии танков Leopard 2 в пользу Украины не было и Берлин этого не предлагает, сообщило в четверг сетевое издание České noviny со ссылкой на главу минобороны республики Яну Чернохову. В среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написала о том, что Германия еще в этом году могла бы поставить Украине до 15 танков Leopard 2 в случае, если бы Чехия и Словакия согласились бы на более поздние сроки поставок этих танков им. Если бы подобное решение было принято уже сейчас, производители танков, компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, могли бы с третьего квартала выпускать по одному такому танку в неделю, написала FAZ. "Ни о чем подобном никогда речи не шло, и немецкая сторона нам ничего такого не предлагает", - цитирует издание České noviny Чернохову. На данную тему высказалась для чешского издания также пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. Германия согласилась подарить Чехии и Словакии по 15 танков устаревшей модели Leopard 2A4 в качестве компенсации за технику, ранее переданную этими странами Украине. По одному танку Прага и Братислава уже получили в декабре 2022 года, остальные танки должны постепенно прибывать в течение этого года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845905165.html

https://ria.ru/20230118/patriot-1845842043.html

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чехия

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в мире, яна чернохова, украина, нато, чехия, германия, leopard 2