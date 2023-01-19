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СМИ: Пентагон надавит на главу Минобороны ФРГ по передаче танков Киеву - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/tanki-1845893709.html
СМИ: Пентагон надавит на главу Минобороны ФРГ по передаче танков Киеву
СМИ: Пентагон надавит на главу Минобороны ФРГ по передаче танков Киеву - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: Пентагон надавит на главу Минобороны ФРГ по передаче танков Киеву
Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:31
2023-01-19T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
германия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. "Министр (обороны США - ред.) будет давить на немцев в этом вопросе", - приводит агентство слова неназванного высокопоставленного представителя Пентагона. Как сообщается, некоторые американские чиновники по-прежнему надеются, что им удастся убедить Германию разрешить передачу Украине сторонних танков. "Мы очень оптимистичны в плане того, что до конца недели мы добьемся прогресса в выполнении этого требования", - приводит агентство слова еще одного американского чиновника. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на чиновников, что "за кулисами" США поддерживают отправку танков Германией, но не требуют от Берлина этого. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, ллойд остин, украина, министерство обороны сша, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Украина, Министерство обороны США, Германия
10:31 19.01.2023 (обновлено: 10:32 19.01.2023)
 
СМИ: Пентагон надавит на главу Минобороны ФРГ по передаче танков Киеву

Рейтер: Пентагон надавит на нового главу Минобороны ФРГ по вопросу передачи танков Киеву

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
"Министр (обороны США - ред.) будет давить на немцев в этом вопросе", - приводит агентство слова неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
Как сообщается, некоторые американские чиновники по-прежнему надеются, что им удастся убедить Германию разрешить передачу Украине сторонних танков.
"Мы очень оптимистичны в плане того, что до конца недели мы добьемся прогресса в выполнении этого требования", - приводит агентство слова еще одного американского чиновника.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на чиновников, что "за кулисами" США поддерживают отправку танков Германией, но не требуют от Берлина этого.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинУкраинаМинистерство обороны СШАГермания
 
 
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