https://ria.ru/20230119/tabak-1846006496.html

В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака

В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака - РИА Новости, 19.01.2023

В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака

Депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 25 тысяч рублей с конфискацией для граждан за незаконное перемещение в РФ... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:00

2023-01-19T16:00

2023-01-19T16:00

госдума рф

единая россия

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 25 тысяч рублей с конфискацией для граждан за незаконное перемещение в РФ нагреваемого табака или никотинсодержащей продукции, документ доступен в думской электронной базе. Как указывают авторы инициативы, статьей 14.53.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции, однако в "отношении никотинсодержащей продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены". Так, за незаконное перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции (в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека) или никотинсодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком в количестве не более 200 изделий или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 миллилитров на человека), предлагается установить штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

https://ria.ru/20230119/veyp-1845942388.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, единая россия, здоровье - общество, россия