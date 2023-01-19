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В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака - РИА Новости, 19.01.2023
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В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака - РИА Новости, 19.01.2023
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака
Депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 25 тысяч рублей с конфискацией для граждан за незаконное перемещение в РФ... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:00
2023-01-19T16:00
госдума рф
единая россия
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россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 25 тысяч рублей с конфискацией для граждан за незаконное перемещение в РФ нагреваемого табака или никотинсодержащей продукции, документ доступен в думской электронной базе. Как указывают авторы инициативы, статьей 14.53.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции, однако в "отношении никотинсодержащей продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены". Так, за незаконное перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции (в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека) или никотинсодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком в количестве не более 200 изделий или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 миллилитров на человека), предлагается установить штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.
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госдума рф, единая россия, здоровье - общество, россия
Госдума РФ, Единая Россия, Здоровье - Общество, Россия
16:00 19.01.2023
 
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное перемещение нагреваемого табака

В ГД предложили штрафы до 25 тысяч рублей за незаконное перемещение нагреваемого табака

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 25 тысяч рублей с конфискацией для граждан за незаконное перемещение в РФ нагреваемого табака или никотинсодержащей продукции, документ доступен в думской электронной базе.
Как указывают авторы инициативы, статьей 14.53.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции, однако в "отношении никотинсодержащей продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены".
Так, за незаконное перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции (в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на человека) или никотинсодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком в количестве не более 200 изделий или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 миллилитров на человека), предлагается установить штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.
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