https://ria.ru/20230119/svet-1846074632.html

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба компании "Россети-Северный Кавказ". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:26

2023-01-19T18:26

2023-01-19T18:26

происшествия

махачкала

жкх

невинномысск

россия

электричество

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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба компании "Россети-Северный Кавказ". В среду энергетики информировали, что произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского. "Филиал "Дагэнерго" сообщает о продлении работ на подстанции "Махачкала-110" до 22.00 мск 19 января в связи со сложным характером технологического нарушения на энергообъекте", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что на время восстановительных работ электроэнергию жителям микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского будут подавать с двухчасовыми перерывами. В Минэнерго Дагестана сообщили РИА Новости, что без света остаются свыше 15 тысяч человек. И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил в своем Telegram-канале, что необходимые для ремонта запчасти везут из Невинномысска, как только транспортировка будет завершена, начнутся ремонтные работы.

https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html

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невинномысск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, махачкала, жкх, невинномысск, россия, электричество