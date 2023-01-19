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Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023
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Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии
Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии - РИА Новости, 19.01.2023
Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии
Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба компании "Россети-Северный Кавказ". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:26
2023-01-19T18:26
происшествия
махачкала
жкх
невинномысск
россия
электричество
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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба компании "Россети-Северный Кавказ". В среду энергетики информировали, что произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского. "Филиал "Дагэнерго" сообщает о продлении работ на подстанции "Махачкала-110" до 22.00 мск 19 января в связи со сложным характером технологического нарушения на энергообъекте", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что на время восстановительных работ электроэнергию жителям микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского будут подавать с двухчасовыми перерывами. В Минэнерго Дагестана сообщили РИА Новости, что без света остаются свыше 15 тысяч человек. И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил в своем Telegram-канале, что необходимые для ремонта запчасти везут из Невинномысска, как только транспортировка будет завершена, начнутся ремонтные работы.
https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html
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происшествия, махачкала, жкх, невинномысск, россия, электричество
Происшествия, Махачкала, ЖКХ, Невинномысск, Россия, Электричество
18:26 19.01.2023
 
Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за аварии

Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Часть Махачкалы вторые сутки остается без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба компании "Россети-Северный Кавказ".
В среду энергетики информировали, что произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
"Филиал "Дагэнерго" сообщает о продлении работ на подстанции "Махачкала-110" до 22.00 мск 19 января в связи со сложным характером технологического нарушения на энергообъекте", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на время восстановительных работ электроэнергию жителям микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского будут подавать с двухчасовыми перерывами.
В Минэнерго Дагестана сообщили РИА Новости, что без света остаются свыше 15 тысяч человек.
И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил в своем Telegram-канале, что необходимые для ремонта запчасти везут из Невинномысска, как только транспортировка будет завершена, начнутся ремонтные работы.
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ПроисшествияМахачкалаЖКХНевинномысскРоссияЭлектричество
 
 
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