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В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией - РИА Новости, 19.01.2023
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В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией
В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией - РИА Новости, 19.01.2023
В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией
Протесты за независимость Каталонии, проходящие в четверг в Барселоне на фоне испано-французского саммита, привели к столкновениям между демонстрантами и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:58
2023-01-19T17:58
в мире
педро санчес
карлес пучдемон
эммануэль макрон
барселона (город)
каталония
испания
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МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Протесты за независимость Каталонии, проходящие в четверг в Барселоне на фоне испано-французского саммита, привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции, сообщил телеканал La Sexta. Сообщается, что некоторые демонстранты преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 года проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса, выкрикивая "Уркинаона, мы сделаем это снова". Ранее глава правительства Каталонии Пере Арагонес предупредил премьер-министра Испании Педро Санчеса во время неформального разговора, что процесс за независимость автономного сообщества еще не завершен, отметив, что лучшим решением является референдум. Встреча Санчеса и президента Франции Эммануэля Макрона, прибывших в Барселону, чтобы подписать первый Договор о дружбе между двумя странами, проходит в разгар многотысячных уличных демонстраций, организованных ассоциациями, выступающими за независимость Каталонии. В декабре прошлого года председатель правительства Испании заверил, что каталонский процесс завершился, и в автономном сообществе никогда не будет референдума о самоопределении. Санчес обратил внимание на тот факт, что есть три элемента, которые были частью процесса и которые были преодолены: первый - единство движения за независимость, которое "сегодня нарушено"; во-вторых, он сослался на возможность одностороннего принятия решений, который, по словам Санчеса, сегодня не рассматриваются, несмотря на то, что правящие "левые республиканцы Каталонии" (ERC) не исключили его; и, в-третьих, нарушение конституции силами, выступающими за независимость. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.
https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html
https://ria.ru/20230119/protest-1846043130.html
барселона (город)
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в мире, педро санчес, карлес пучдемон, эммануэль макрон, барселона (город), каталония, испания
В мире, Педро Санчес, Карлес Пучдемон, Эммануэль Макрон, Барселона (город), Каталония, Испания
17:58 19.01.2023
 
В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Протесты в Барселоне привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции

© AP Photo / Joan Mateu ParraПолицейские оттесняют демонстрантов, выступающих за независимость в Барселоне, Испания
Полицейские оттесняют демонстрантов, выступающих за независимость в Барселоне, Испания - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Полицейские оттесняют демонстрантов, выступающих за независимость в Барселоне, Испания
Читать ria.ru в
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Протесты за независимость Каталонии, проходящие в четверг в Барселоне на фоне испано-французского саммита, привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции, сообщил телеканал La Sexta.
Сообщается, что некоторые демонстранты преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 года проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса, выкрикивая "Уркинаона, мы сделаем это снова".
Флаг Каталонии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября 2022, 21:34
Глава Каталонии хочет провести новый референдум о независимости
Ранее глава правительства Каталонии Пере Арагонес предупредил премьер-министра Испании Педро Санчеса во время неформального разговора, что процесс за независимость автономного сообщества еще не завершен, отметив, что лучшим решением является референдум.
Встреча Санчеса и президента Франции Эммануэля Макрона, прибывших в Барселону, чтобы подписать первый Договор о дружбе между двумя странами, проходит в разгар многотысячных уличных демонстраций, организованных ассоциациями, выступающими за независимость Каталонии.
В декабре прошлого года председатель правительства Испании заверил, что каталонский процесс завершился, и в автономном сообществе никогда не будет референдума о самоопределении. Санчес обратил внимание на тот факт, что есть три элемента, которые были частью процесса и которые были преодолены: первый - единство движения за независимость, которое "сегодня нарушено"; во-вторых, он сослался на возможность одностороннего принятия решений, который, по словам Санчеса, сегодня не рассматриваются, несмотря на то, что правящие "левые республиканцы Каталонии" (ERC) не исключили его; и, в-третьих, нарушение конституции силами, выступающими за независимость.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.
Манифестация против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
17:22
В Париже началась масштабная акция протеста против пенсионной реформы
 
В миреПедро СанчесКарлес ПучдемонЭммануэль МакронБарселона (город)КаталонияИспания
 
 
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