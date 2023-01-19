https://ria.ru/20230119/stolknoveniya-1846067768.html

В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией

В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией - РИА Новости, 19.01.2023

В Барселоне произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Протесты за независимость Каталонии, проходящие в четверг в Барселоне на фоне испано-французского саммита, привели к столкновениям между демонстрантами и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:58

2023-01-19T17:58

2023-01-19T17:58

в мире

педро санчес

карлес пучдемон

эммануэль макрон

барселона (город)

каталония

испания

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МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Протесты за независимость Каталонии, проходящие в четверг в Барселоне на фоне испано-французского саммита, привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции, сообщил телеканал La Sexta. Сообщается, что некоторые демонстранты преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 года проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса, выкрикивая "Уркинаона, мы сделаем это снова". Ранее глава правительства Каталонии Пере Арагонес предупредил премьер-министра Испании Педро Санчеса во время неформального разговора, что процесс за независимость автономного сообщества еще не завершен, отметив, что лучшим решением является референдум. Встреча Санчеса и президента Франции Эммануэля Макрона, прибывших в Барселону, чтобы подписать первый Договор о дружбе между двумя странами, проходит в разгар многотысячных уличных демонстраций, организованных ассоциациями, выступающими за независимость Каталонии. В декабре прошлого года председатель правительства Испании заверил, что каталонский процесс завершился, и в автономном сообществе никогда не будет референдума о самоопределении. Санчес обратил внимание на тот факт, что есть три элемента, которые были частью процесса и которые были преодолены: первый - единство движения за независимость, которое "сегодня нарушено"; во-вторых, он сослался на возможность одностороннего принятия решений, который, по словам Санчеса, сегодня не рассматриваются, несмотря на то, что правящие "левые республиканцы Каталонии" (ERC) не исключили его; и, в-третьих, нарушение конституции силами, выступающими за независимость. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, остававшимся в Испании. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки в автономном сообществе. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 года.

https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html

https://ria.ru/20230119/protest-1846043130.html

барселона (город)

каталония

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в мире, педро санчес, карлес пучдемон, эммануэль макрон, барселона (город), каталония, испания