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В Ставрополе возбудили дело против педагога после избиения ребенка - РИА Новости, 19.01.2023
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В Ставрополе возбудили дело против педагога после избиения ребенка
В Ставрополе возбудили дело против педагога после избиения ребенка - РИА Новости, 19.01.2023
В Ставрополе возбудили дело против педагога после избиения ребенка
Уголовное дело возбуждено против педагога на Ставрополье после того, как один из его воспитанников вернулся домой со следом от удара плетью, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:37
2023-01-19T11:37
происшествия
владимир владимиров
ставрополь
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против педагога на Ставрополье после того, как один из его воспитанников вернулся домой со следом от удара плетью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В понедельник отец ребёнка в социальных сетях разместил фотографию травмы. По его словам, ребенок учится в кадетской школе, в правилах которой "отхлестать плетью за провинность". Он отметил, что при поступлении на это соглашаются и дети, и родители. После инцидента семья пошла к директору. Позже прокуратура и местные власти сообщили, что проверят учебное заведение. "Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сказал собеседник агентства. В администрации Ставрополя в понедельник рассказали, что в самой школе уже проведено служебное расследование, в ходе которого подтвержден факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к обучающемуся 6-го класса. Шестнадцатого января педагог-воспитатель был уволен. Как сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, те, кто использует такие методы, в системе образования работать не будут. Он обещал разобраться в происшествии и проинспектировать учреждения подобного типа.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844056334.html
https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html
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происшествия, владимир владимиров, ставрополь, россия
Происшествия, Владимир Владимиров, Ставрополь, Россия
11:37 19.01.2023
 
В Ставрополе возбудили дело против педагога после избиения ребенка

В Ставрополе возбудили дело против педагога кадетской школы после избиения ребенка плетью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против педагога на Ставрополье после того, как один из его воспитанников вернулся домой со следом от удара плетью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В понедельник отец ребёнка в социальных сетях разместил фотографию травмы. По его словам, ребенок учится в кадетской школе, в правилах которой "отхлестать плетью за провинность". Он отметил, что при поступлении на это соглашаются и дети, и родители. После инцидента семья пошла к директору. Позже прокуратура и местные власти сообщили, что проверят учебное заведение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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"Дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сказал собеседник агентства.
В администрации Ставрополя в понедельник рассказали, что в самой школе уже проведено служебное расследование, в ходе которого подтвержден факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к обучающемуся 6-го класса. Шестнадцатого января педагог-воспитатель был уволен.
Как сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, те, кто использует такие методы, в системе образования работать не будут. Он обещал разобраться в происшествии и проинспектировать учреждения подобного типа.
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