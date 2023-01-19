https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845959994.html

Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС

Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 19.01.2023

Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС

Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:51

2023-01-19T13:51

2023-01-19T13:51

безопасность

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России. "В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845958081.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины