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Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 19.01.2023
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Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС
Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:51
2023-01-19T13:51
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России. "В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
13:51 19.01.2023
 
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС

Минобороны: российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМаскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Маскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Маскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
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