https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845959994.html
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС
Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:51
2023-01-19T13:51
2023-01-19T13:51
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении в районе Курахово в ДНР уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили в четверг в Минобороны России. "В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845958081.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС
Минобороны: российские военные уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50