https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845949727.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:45
2023-01-19T14:45
2023-01-19T14:45
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжали успешные наступательные действия на Южнодонецком и Донецком направлениях. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка в ДНР. Это один из самых важных пригородов Артёмовска. Также подразделения нанесли поражение живой силе и военной технике противника на Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 67 артиллерийских расчетов, 98 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, четыре самоходные гаубицы "Акация", гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, пять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотника, 401 зенитный ракетный комплекс, 985 реактивных систем залпового огня, 7569 танков и других бронемашин, 3865 орудий полевой артиллерии и 8113 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 января 2023 года
За минувшие сутки российские войска продолжали успешные наступательные действия на Южнодонецком и Донецком направлениях. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка в ДНР. Это один из самых важных пригородов Артёмовска. Также подразделения нанесли поражение живой силе и военной технике противника на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Параллельно ликвидированы 67 артиллерийских расчетов, 98 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, четыре самоходные гаубицы "Акация", гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, пять беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотника, 401 зенитный ракетный комплекс, 985 реактивных систем залпового огня, 7569 танков и других бронемашин, 3865 орудий полевой артиллерии и 8113 единиц автомобильной техники.