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Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца - РИА Новости, 19.01.2023
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Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца - РИА Новости, 19.01.2023
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца
В посольстве США видели сообщения, что ФСБ возбудила дело о шпионаже в отношении американского гражданина, однако не получали уведомлений от российских властей... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:20
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В посольстве США видели сообщения, что ФСБ возбудила дело о шпионаже в отношении американского гражданина, однако не получали уведомлений от российских властей и будут внимательно отслеживать ситуацию, заявили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.ФСБ проинформировала в четверг, что возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье "шпионаж". На сайте ФСБ сообщается, что американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.Он отметил, что "власти РФ нерегулярно сообщают американскому посольству о случаях судебных разбирательств, задержаниях или перемещении осужденных в России американцев".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, В мире
19:20 19.01.2023 (обновлено: 19:24 19.01.2023)
 
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца

Посольство США не получало уведомлений о возбуждении ФСБ дела против американца за шпионаж

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В посольстве США видели сообщения, что ФСБ возбудила дело о шпионаже в отношении американского гражданина, однако не получали уведомлений от российских властей и будут внимательно отслеживать ситуацию, заявили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.
ФСБ проинформировала в четверг, что возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье "шпионаж". На сайте ФСБ сообщается, что американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.
"Мы в курсе неподтвержденных сообщений о деле в России в отношении гражданина США. В данный момент у нас нет никакой информации по этому поводу, но мы изучаем этот случай и будем внимательно следить за ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что "власти РФ нерегулярно сообщают американскому посольству о случаях судебных разбирательств, задержаниях или перемещении осужденных в России американцев".
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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