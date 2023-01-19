https://ria.ru/20230119/shpionazh-1846091697.html
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца - РИА Новости, 19.01.2023
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца
В посольстве США видели сообщения, что ФСБ возбудила дело о шпионаже в отношении американского гражданина, однако не получали уведомлений от российских властей... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:20
2023-01-19T19:20
2023-01-19T19:24
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В посольстве США видели сообщения, что ФСБ возбудила дело о шпионаже в отношении американского гражданина, однако не получали уведомлений от российских властей и будут внимательно отслеживать ситуацию, заявили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.ФСБ проинформировала в четверг, что возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье "шпионаж". На сайте ФСБ сообщается, что американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.Он отметил, что "власти РФ нерегулярно сообщают американскому посольству о случаях судебных разбирательств, задержаниях или перемещении осужденных в России американцев".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, в мире
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, В мире
19:20 19.01.2023 (обновлено: 19:24 19.01.2023)
Посольство США не получало уведомлений о деле ФСБ против американца
Посольство США не получало уведомлений о возбуждении ФСБ дела против американца за шпионаж