https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845975497.html

На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже

На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.01.2023

На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже

Генерал-майора ВМС в отставке Ся Фусяна и бывшего депутата Ло Чжимина задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на Компартию Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:36

2023-01-19T14:36

2023-01-19T14:36

в мире

тайвань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Генерал-майора ВМС в отставке Ся Фусяна и бывшего депутата Ло Чжимина задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на Компартию Китая, сообщает Центральное информационное агентство острова. Со ссылкой на данные прокуратуры города Гаосюн, агентство сообщает, что Ло Чжимин завербовал Ся Фусяна, после чего двое начали сотрудничать. Используя свои связи, они вербовали бывших тайваньских военных, помогая Пекину развивать сеть своих информаторов на острове. В начале января агентство сообщало, что капитана ВВС в отставке и троих действующих офицеров ВВС и ВМС задержали на Тайване по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230112/tayvan-1844506037.html

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай