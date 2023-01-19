https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845975497.html
На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже
На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.01.2023
На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже
Генерал-майора ВМС в отставке Ся Фусяна и бывшего депутата Ло Чжимина задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на Компартию Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:36
2023-01-19T14:36
2023-01-19T14:36
в мире
тайвань
китай
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ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Генерал-майора ВМС в отставке Ся Фусяна и бывшего депутата Ло Чжимина задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на Компартию Китая, сообщает Центральное информационное агентство острова. Со ссылкой на данные прокуратуры города Гаосюн, агентство сообщает, что Ло Чжимин завербовал Ся Фусяна, после чего двое начали сотрудничать. Используя свои связи, они вербовали бывших тайваньских военных, помогая Пекину развивать сеть своих информаторов на острове. В начале января агентство сообщало, что капитана ВВС в отставке и троих действующих офицеров ВВС и ВМС задержали на Тайване по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230112/tayvan-1844506037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже
На Тайване задержали бывших генерала и депутата по подозрению в шпионаже в пользу КПК