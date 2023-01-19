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Двух жителей Швеции признали виновными в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.01.2023
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Двух жителей Швеции признали виновными в шпионаже в пользу России
Двух жителей Швеции признали виновными в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 19.01.2023
Двух жителей Швеции признали виновными в шпионаже в пользу России
Шведский суд в четверг вынес обвинительный приговор двум братьям, гражданам Швеции, по делу о шпионаже в пользу России, один из обвиняемых приговорен к... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:13
2023-01-19T14:13
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
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ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Шведский суд в четверг вынес обвинительный приговор двум братьям, гражданам Швеции, по делу о шпионаже в пользу России, один из обвиняемых приговорен к пожизненному сроку, сообщает прокуратура страны. "Сегодня в окружном суде Стокгольма двое мужчин были осуждены за грубый шпионаж. Один из них был также осужден за несанкционированное обращение с секретной информацией. Приговор для одного из них был определен в виде пожизненного заключения, а для другого в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы", - говорится в заявлении ведомства. Как сообщали ранее СМИ, речь идет о двух братьях. По данным прокуратуры, суд счел доказанным, что на протяжении почти десяти лет они предоставляли РФ секретную информацию, "которая может нанести ущерб безопасности Швеции".
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в мире, россия, швеция, стокгольм (город)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город)
14:13 19.01.2023
 
Двух жителей Швеции признали виновными в шпионаже в пользу России

Шведский суд вынес обвинительный приговор двум братьям по делу о шпионаже в пользу России

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Шведский суд в четверг вынес обвинительный приговор двум братьям, гражданам Швеции, по делу о шпионаже в пользу России, один из обвиняемых приговорен к пожизненному сроку, сообщает прокуратура страны.
"Сегодня в окружном суде Стокгольма двое мужчин были осуждены за грубый шпионаж. Один из них был также осужден за несанкционированное обращение с секретной информацией. Приговор для одного из них был определен в виде пожизненного заключения, а для другого в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы", - говорится в заявлении ведомства.
Как сообщали ранее СМИ, речь идет о двух братьях. По данным прокуратуры, суд счел доказанным, что на протяжении почти десяти лет они предоставляли РФ секретную информацию, "которая может нанести ущерб безопасности Швеции".
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