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Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.01.2023
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Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже
Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.01.2023
Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже
Следователи Главного разведывательного управления предъявили советнику экс-президента Халтмаагийна Баттулги известной поэтессе Цоодолын Хулан обвинение в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:13
2023-01-19T10:13
в мире
халтмаагийн баттулга
монголия
улан-батор
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УЛАН-БАТОР, 19 янв - РИА Новости. Следователи Главного разведывательного управления предъявили советнику экс-президента Халтмаагийна Баттулги известной поэтессе Цоодолын Хулан обвинение в государственной измене и задержали ее на двое суток, сообщает издание Zarig. По информации издания, Цоодолын Хулан была арестована Главным разведывательным управлением Монголии ночью по обвинению по статье 19.4.1 Уголовного кодекса. Статья предполагает сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, похищение, сбор, хранение или передачу сведений, документов и предметов, относящихся к государственной тайне. Поэтессе грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. На данный момент неизвестно, в сотрудничестве со спецслужбами какой страны обвиняют Цоодолын Хулан. Она работала штатным советником по культурной и религиозной политике экс-президента Халтмаагийна Баттулги. Цоодолын Хулан родилась в 1968 году в Улан-Баторе. Она начала свою поэтическую карьеру в 1986 году и дважды выигрывала Хрустальный кубок конкурса поэзии.
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в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор
В мире, Халтмаагийн Баттулга, Монголия, Улан-Батор
10:13 19.01.2023
 
Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже

Zarig: известную монгольскую поэтессу Цоодолын Хулан задержали по подозрению в шпионаже

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУлан-Батор
Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛАН-БАТОР, 19 янв - РИА Новости. Следователи Главного разведывательного управления предъявили советнику экс-президента Халтмаагийна Баттулги известной поэтессе Цоодолын Хулан обвинение в государственной измене и задержали ее на двое суток, сообщает издание Zarig.
По информации издания, Цоодолын Хулан была арестована Главным разведывательным управлением Монголии ночью по обвинению по статье 19.4.1 Уголовного кодекса. Статья предполагает сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, похищение, сбор, хранение или передачу сведений, документов и предметов, относящихся к государственной тайне. Поэтессе грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
09:57
ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье о шпионаже
На данный момент неизвестно, в сотрудничестве со спецслужбами какой страны обвиняют Цоодолын Хулан. Она работала штатным советником по культурной и религиозной политике экс-президента Халтмаагийна Баттулги.
Цоодолын Хулан родилась в 1968 году в Улан-Баторе. Она начала свою поэтическую карьеру в 1986 году и дважды выигрывала Хрустальный кубок конкурса поэзии.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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В миреХалтмаагийн БаттулгаМонголияУлан-Батор
 
 
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