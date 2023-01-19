https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845889894.html

Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже

Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.01.2023

Известную монгольскую поэтессу задержали по подозрению в шпионаже

Следователи Главного разведывательного управления предъявили советнику экс-президента Халтмаагийна Баттулги известной поэтессе Цоодолын Хулан обвинение в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:13

2023-01-19T10:13

2023-01-19T10:13

в мире

халтмаагийн баттулга

монголия

улан-батор

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УЛАН-БАТОР, 19 янв - РИА Новости. Следователи Главного разведывательного управления предъявили советнику экс-президента Халтмаагийна Баттулги известной поэтессе Цоодолын Хулан обвинение в государственной измене и задержали ее на двое суток, сообщает издание Zarig. По информации издания, Цоодолын Хулан была арестована Главным разведывательным управлением Монголии ночью по обвинению по статье 19.4.1 Уголовного кодекса. Статья предполагает сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, похищение, сбор, хранение или передачу сведений, документов и предметов, относящихся к государственной тайне. Поэтессе грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. На данный момент неизвестно, в сотрудничестве со спецслужбами какой страны обвиняют Цоодолын Хулан. Она работала штатным советником по культурной и религиозной политике экс-президента Халтмаагийна Баттулги. Цоодолын Хулан родилась в 1968 году в Улан-Баторе. Она начала свою поэтическую карьеру в 1986 году и дважды выигрывала Хрустальный кубок конкурса поэзии.

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845887010.html

https://ria.ru/20230119/kireeva-1845864650.html

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улан-батор

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор