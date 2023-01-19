15:44 19.01.2023 (обновлено: 16:10 19.01.2023)
В Кузбассе вручили 492 жилищных сертификата детям-сиротам
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВручение сертификатов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Вручение сертификатов
КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. В Кузбассе вручили 492 жилищных сертификата детям-сиротам, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первые в этом году сертификаты на социальную выплату для приобретения жилья детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей получили сегодня 492 человека. В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Вручение жилищных сертификатов
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Вручение жилищных сертификатов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Вручение жилищных сертификатов
2 из 2
Вручение жилищных сертификатов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 2
Вручение жилищных сертификатов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 2
Вручение жилищных сертификатов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
"Собственное жилье — это стабильность и независимость. У вас есть возможность приобрести квартиру в том месте, где нравится вам и вашим семьям. Мы с командой правительства Кузбасса и главами муниципалитетов окажем помощь и поддержку в реализации сертификатов, чтобы вы приобрели качественное, достойное жилье. Для нас это только начало работы, закончится она тогда, когда вы получите ключи от своих квартир", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова отметила большую работу, которая проводится в Кузбассе по предоставлению мер поддержки для детей-сирот.
"Я рада, что в Кузбассе своими силами ведется огромная работа в этом направлении. Важно, чтобы те силы, которые вкладываются регионом, дали ребятам вдохновение в жизни и стали этапом для достижения их заветных целей", — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
Данная мера поддержки действует в Кузбассе с 2022 года. С 1 января 2023 года был расширен перечень получателей жилищных сертификатов и увеличена сумма выплат. Теперь сертификат предоставляется на сумму 2 676 036 рублей (в 2022 году — 1 421 376 рублей). Получить сертификаты могут жители региона старше 21 года (ранее — старше 23 лет), включенные в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в обеспечении жильем. Кандидат должен иметь не менее шести месяцев общего трудового стажа и в течение пяти лет не совершать действий, повлекших намеренное ухудшение жилья. Для лиц, участвующих в СВО, предусмотрено первоочередное предоставление сертификата в упрощенном порядке.
Размер соцвыплаты рассчитывается исходя из норматива общей площади жилых помещений в 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в Кузбассе. Если стоимость приобретаемого жилья меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере его фактической стоимости. Также сертификат может покрывать лишь часть цены за жилье, остальное можно внести из ипотечных или личных средств, материнского капитала.
После проверки всех документов и приобретаемого жилья сумма поступит на счет продавца. На эти цели в 2023 году из областного бюджета выделено 1 миллиард 338 миллионов рублей. Оформление и выдача документов ведется в министерстве образования Кузбасса. Для этого необходим паспорт, заявление, согласие на обработку персональных данных, сведения о трудовой деятельности, документ, подтверждающий, что человек не состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании.
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