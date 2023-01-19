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В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян - РИА Новости, 19.01.2023
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В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян
В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян - РИА Новости, 19.01.2023
В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян
Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о требовании Будапешта исключить из санкционного списка девять россиян, и напомнил, что РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:22
2023-01-19T15:22
в мире
петер сийярто
венгрия
будапешт
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о требовании Будапешта исключить из санкционного списка девять россиян, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами. Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян. "Честно говоря, я не знаю, что за ситуация конкретно с этими девятью людьми", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV в ответ на просьбу ведущей подтвердить или опровергнуть информацию. При этом Орбан отметил, что персональные санкции введены против более чем 1 тысячи человек и Венгрия в каждом конкретном случае руководствуется тем, "приемлемы ли санкции против конкретного человека с точки зрения венгерских интересов или нет". "В ходе предыдущих переговоров была похожая ситуация, спор, например, по поводу российского министра энергетики, ответственного за ход переговоров по венгерско-российским соглашениям, гарантирующим энергобезопасность. Против него мы не позволили ввести санкции, потому что это противоречит венгерским интересам", - сказал Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.
https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html
https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845848285.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, будапешт, санкции в отношении россии
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Будапешт, Санкции в отношении России
15:22 19.01.2023
 
В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян

В Венгрии не подтвердили информацию о требовании Будапешта снять санкции с девяти россиян

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о требовании Будапешта исключить из санкционного списка девять россиян, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами.
Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян.
"Честно говоря, я не знаю, что за ситуация конкретно с этими девятью людьми", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV в ответ на просьбу ведущей подтвердить или опровергнуть информацию.
При этом Орбан отметил, что персональные санкции введены против более чем 1 тысячи человек и Венгрия в каждом конкретном случае руководствуется тем, "приемлемы ли санкции против конкретного человека с точки зрения венгерских интересов или нет".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис
"В ходе предыдущих переговоров была похожая ситуация, спор, например, по поводу российского министра энергетики, ответственного за ход переговоров по венгерско-российским соглашениям, гарантирующим энергобезопасность. Против него мы не позволили ввести санкции, потому что это противоречит венгерским интересам", - сказал Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 22:18
Кулеба назвал идею о снятии санкций ЕС с девяти человек неприемлемой
 
В миреПетер СийяртоВенгрияБудапештСанкции в отношении России
 
 
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