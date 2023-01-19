https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845991402.html

В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян

В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян - РИА Новости, 19.01.2023

В Венгрии не подтвердили информацию о требовании по санкциям против россиян

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о требовании Будапешта исключить из санкционного списка девять россиян, и напомнил, что РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

2023-01-19T15:22

в мире

петер сийярто

венгрия

будапешт

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что ему неизвестно о требовании Будапешта исключить из санкционного списка девять россиян, и напомнил, что Венгрия руководствуется в этом вопросе национальными интересами. Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с девяти россиян. "Честно говоря, я не знаю, что за ситуация конкретно с этими девятью людьми", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV в ответ на просьбу ведущей подтвердить или опровергнуть информацию. При этом Орбан отметил, что персональные санкции введены против более чем 1 тысячи человек и Венгрия в каждом конкретном случае руководствуется тем, "приемлемы ли санкции против конкретного человека с точки зрения венгерских интересов или нет". "В ходе предыдущих переговоров была похожая ситуация, спор, например, по поводу российского министра энергетики, ответственного за ход переговоров по венгерско-российским соглашениям, гарантирующим энергобезопасность. Против него мы не позволили ввести санкции, потому что это противоречит венгерским интересам", - сказал Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил Будапешт выступал за исключение из девятого пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи.

https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845848285.html

венгрия

будапешт

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, петер сийярто, венгрия, будапешт, санкции в отношении россии