https://ria.ru/20230119/rubl-1846069027.html

Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре

Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре - РИА Новости, 19.01.2023

Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре

Ослабление рубля в декабре происходило из-за снижения чистых продаж валюты экспортерами, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, следует из РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:02

2023-01-19T18:02

2023-01-19T18:29

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ослабление рубля в декабре происходило из-за снижения чистых продаж валюты экспортерами, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, следует из материалов Центробанка. Физлица в конце прошлого года купили на российском рынке валюты больше, чем продали, на 154,2 миллиарда рублей против 70,1 миллиарда рублей в ноябре. А системно значимые банки продали валюты больше, чем купили, на 725 миллиардов рублей против 727 миллиардов в ноябре и 837 миллиардов в октябре. "Снижение курса национальной валюты сопровождалось значительным ростом объема торгов", — говорится в обзоре. В ЦБ уточнили, что системно значимые банки "как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке". А основными нетто-покупателями валюты оставались банки, не относящиеся к СЗКО. Объем их покупок в ноябре и декабре (506 и 567 миллиардов рублей соответственно) снизился к октябрю (678 миллиарда). Как следует из графика, представленного в обзоре, крупнейшие экспортеры России в конце прошлого года продали валюты на рынке больше, чем купили, на 15 миллиардов долларов против 15,6 миллиарда в ноябре и 17,9 миллиарда в октябре. "В декабре 2022 года среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6% по сравнению с ноябрем преимущественно за счет снижения продаж у нефтегазового сектора", — уточнили в ЦБ. Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 миллиарда рублей (576 миллионов долларов). Это на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер, считают эксперты.Кроме традиционных покупателей валюты, спрос на "токсичную" валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций. Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, также сказано в обзоре.Физлица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок, но в декабре систематических продаж иностранной валюты с их стороны не наблюдалось. Исключением стало 15 декабря, когда физические лица продали через крупнейшие банки "токсичной" валюты на 25,8 миллиарда рублей. И это временно замедлило ослабление рубля, заключил регулятор.

https://ria.ru/20230118/kurs-1845729278.html

https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html

https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)