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Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре - РИА Новости, 19.01.2023
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Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре
Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре - РИА Новости, 19.01.2023
Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре
Ослабление рубля в декабре происходило из-за снижения чистых продаж валюты экспортерами, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, следует из РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:02
2023-01-19T18:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ослабление рубля в декабре происходило из-за снижения чистых продаж валюты экспортерами, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, следует из материалов Центробанка. Физлица в конце прошлого года купили на российском рынке валюты больше, чем продали, на 154,2 миллиарда рублей против 70,1 миллиарда рублей в ноябре. А системно значимые банки продали валюты больше, чем купили, на 725 миллиардов рублей против 727 миллиардов в ноябре и 837 миллиардов в октябре. "Снижение курса национальной валюты сопровождалось значительным ростом объема торгов", — говорится в обзоре. В ЦБ уточнили, что системно значимые банки "как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке". А основными нетто-покупателями валюты оставались банки, не относящиеся к СЗКО. Объем их покупок в ноябре и декабре (506 и 567 миллиардов рублей соответственно) снизился к октябрю (678 миллиарда). Как следует из графика, представленного в обзоре, крупнейшие экспортеры России в конце прошлого года продали валюты на рынке больше, чем купили, на 15 миллиардов долларов против 15,6 миллиарда в ноябре и 17,9 миллиарда в октябре. "В декабре 2022 года среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6% по сравнению с ноябрем преимущественно за счет снижения продаж у нефтегазового сектора", — уточнили в ЦБ. Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 миллиарда рублей (576 миллионов долларов). Это на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер, считают эксперты.Кроме традиционных покупателей валюты, спрос на "токсичную" валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций. Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, также сказано в обзоре.Физлица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок, но в декабре систематических продаж иностранной валюты с их стороны не наблюдалось. Исключением стало 15 декабря, когда физические лица продали через крупнейшие банки "токсичной" валюты на 25,8 миллиарда рублей. И это временно замедлило ослабление рубля, заключил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
18:02 19.01.2023 (обновлено: 18:29 19.01.2023)
 
Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре

Центробанк объяснил ослабление рубля в декабре снижением продаж валюты экспортерами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ослабление рубля в декабре происходило из-за снижения чистых продаж валюты экспортерами, а также роста спроса со стороны отдельных участников торгов, следует из материалов Центробанка.
Физлица в конце прошлого года купили на российском рынке валюты больше, чем продали, на 154,2 миллиарда рублей против 70,1 миллиарда рублей в ноябре. А системно значимые банки продали валюты больше, чем купили, на 725 миллиардов рублей против 727 миллиардов в ноябре и 837 миллиардов в октябре.
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"Снижение курса национальной валюты сопровождалось значительным ростом объема торгов", — говорится в обзоре.
В ЦБ уточнили, что системно значимые банки "как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке". А основными нетто-покупателями валюты оставались банки, не относящиеся к СЗКО. Объем их покупок в ноябре и декабре (506 и 567 миллиардов рублей соответственно) снизился к октябрю (678 миллиарда).
Как следует из графика, представленного в обзоре, крупнейшие экспортеры России в конце прошлого года продали валюты на рынке больше, чем купили, на 15 миллиардов долларов против 15,6 миллиарда в ноябре и 17,9 миллиарда в октябре.
"В декабре 2022 года среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6% по сравнению с ноябрем преимущественно за счет снижения продаж у нефтегазового сектора", — уточнили в ЦБ.
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Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снижался и составил 37,7 миллиарда рублей (576 миллионов долларов). Это на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер, считают эксперты.
Кроме традиционных покупателей валюты, спрос на "токсичную" валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций. Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, также сказано в обзоре.
Физлица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок, но в декабре систематических продаж иностранной валюты с их стороны не наблюдалось. Исключением стало 15 декабря, когда физические лица продали через крупнейшие банки "токсичной" валюты на 25,8 миллиарда рублей. И это временно замедлило ослабление рубля, заключил регулятор.
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